Ramón de la Fuente se reúne con embajadores mexicanos en Medio Oriente

El canciller Juan Ramón de la Fuente realizó una reunión virtual con los embajadores mexicanos en Medio Oriente, con el objetivo de conocer las condiciones de los residentes mexicanos.

Durante la sesión el secretario destacó como prioridad la seguridad y salvaguardar la integridad física tanto de los funcionarios diplómaticos como de las y los connacionales. No sin antes reconocer y agradecer el trabajo y compromiso que han relizado los funcionarios ante el conflicto en Medio Oriente.

Otro punto señaldo durante la reunión ha sido fortalecer la participación con las autoridades correspondientes que faciliten la gestión vía aérea, marítima y terrestre en los países con las óptimas condiciones para ralizar la evacuación. Asimismo, se han atendido personalmente y eficazmente el contacto con las personas por medio de redes locales establecidas.

Durante la reunión estuvieron presentes:

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado

El jefe de Oficina, Roberto de León

El director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez

La directora general de Protección Consular, Vanessa Calva

Por otro lado, se contó con la presencia de los titulares y encargados de México en Medio Oriente:

El embajador en Irán, Guillermo Puente Ordorica

El embajador en Israel, Mauricio Escanero Figueroa

El embajador en Emiratos Árabes Unidos, Luis Alfonso de Alba Góngora

El embajador en Kuwait, Eduardo Peña Haller

El embajador en Qatar, Guillermo Ordorica Robles

El embajador en Jordania, Jacob Prado González

El embajador en Líbano, Francisco Romero Bock

El titular de la Oficina de Representación en Palestina, Pedro Blanco Pérez

El encargado de negocios en Arabia Saudita, Guillermo Gutiérrez Nieto y el

encargado de negocios en Egipto, Héctor Ortega Nieto

La participación de todos los integrantes facilitará el regreso seguro de los habitantes de Medio Oriente a México.