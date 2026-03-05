Ramón de la Fuente se reúne con embajadores mexicanos en Medio Oriente

El canciller Juan Ramón de la Fuente realizó una reunión virtual con los embajadores mexicanos en Medio Oriente, con el objetivo de conocer las condiciones de los residentes mexicanos.
Durante la sesión el secretario destacó como prioridad la seguridad y salvaguardar la integridad física tanto de los funcionarios diplómaticos como de las y los connacionales. No sin antes reconocer y agradecer el trabajo y compromiso que han relizado los funcionarios ante el conflicto en Medio Oriente.
Otro punto señaldo durante la reunión ha sido fortalecer la participación con las autoridades correspondientes que faciliten la gestión vía aérea, marítima y terrestre en los países con las óptimas condiciones para ralizar la evacuación. Asimismo, se han atendido personalmente y eficazmente el contacto con las personas por medio de redes locales establecidas.
Durante la reunión estuvieron presentes:
- La subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado
- El jefe de Oficina, Roberto de León
- El director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez
- La directora general de Protección Consular, Vanessa Calva
Por otro lado, se contó con la presencia de los titulares y encargados de México en Medio Oriente:
- El embajador en Irán, Guillermo Puente Ordorica
- El embajador en Israel, Mauricio Escanero Figueroa
- El embajador en Emiratos Árabes Unidos, Luis Alfonso de Alba Góngora
- El embajador en Kuwait, Eduardo Peña Haller
- El embajador en Qatar, Guillermo Ordorica Robles
- El embajador en Jordania, Jacob Prado González
- El embajador en Líbano, Francisco Romero Bock
- El titular de la Oficina de Representación en Palestina, Pedro Blanco Pérez
- El encargado de negocios en Arabia Saudita, Guillermo Gutiérrez Nieto y el
- encargado de negocios en Egipto, Héctor Ortega Nieto
La participación de todos los integrantes facilitará el regreso seguro de los habitantes de Medio Oriente a México.