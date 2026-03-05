Rechaza Laura Itzel que reforma electoral este muerta; “apenas empieza debate”

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo rechaza fracaso de la reforma electoral (AS)

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, consideró que la Reforma Electoral no está muerta y debe abrirse a una discusión plural que permita encontrar consensos luego de que sus aliados del PT y PVEM han manifestado su rechazo a esa iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, con lo que se perfila que no sea aprobada.

La morenista rechazó que la reforma electoral esté destinada al fracaso pues el proceso legislativo apenas comienza y lo fundamental es permitir un debate amplio entre las distintas fuerzas políticas, con el objetivo de construir una reforma que responda a las demandas ciudadanas y a los retos democráticos actuales.

“De ninguna manera considero que esté muerta, está más viva que nunca”, estableció

La senadora insistió en que el debate legislativo debe mantenerse abierto y que no se deben cerrar las puertas a posibles ajustes en la iniciativa, ya que el propio proceso parlamentario permitirá definir el alcance final de la reforma.

“Se debe ver cuáles son las posibles alternativas y hasta dónde se puede llegar. De ninguna manera deben estar cerrados los caminos”, sostuvo.

Por ello , insistió en que se debe seguir trabajando, y abrir una discusión plural para llegar a consensos y caminos para poder aprobar una reforma electoral.

Castillo recalcó que el hecho de que la iniciativa haya sido presentada es relevante porque abre la puerta a un diálogo legislativo sobre el futuro del sistema electoral mexicano.

“Me parece que es importante que se haya presentado, que recoja el sentir de la población y que por tanto esté abierta al debate como debe de ser, todo lo que respire democracia”, expresó.

¿PLAN B?

Cuestionada sobre la posibilidad de que de estas discusiones surja un “plan B” en caso de que la iniciativa original no logre respaldo suficiente, la presidenta del Senado reconoció que la reforma podría modificarse durante el proceso de negociación parlamentaria.

Indicó que el objetivo debe ser explorar distintas alternativas que permitan avanzar en una reforma electoral viable.

“Tendríamos que ver cuáles son los caminos para llegar a Roma, como dice el dicho, pero finalmente lo importante es que se ventile la reforma electoral de cara a estos nuevos tiempos”, comentó.

En ese sentido, explicó que la propuesta deberá mirar hacia el futuro del sistema democrático, particularmente pensando en las nuevas generaciones y en la evolución del sistema político del país.

“Debe haber una propuesta que vea hacia el futuro, hacia los jóvenes, y que haya una amplia discusión para generar propuestas de consenso y ver hasta dónde se puede avanzar”, añadió.