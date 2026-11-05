“No son balandronadas”: PAN sobre amago de “reventar” elección de INE si es “truqueada”

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero recalca que va en serio lo reventar el proceso del INE si se escoge a una títere de Morena (Graciela López Herrera)

“No son balandronadas”, advirtió la dirigencia nacional del PAN sobre su amago de impedir el proceso de selección de la nueva presidenta del INE si detecta una maniobra de Morena para imponer a un títere como árbitro electoral de cara a las elecciones del 2027 “aunque cambien de sede”.

“Vamos a poner el cuerpo, Vamos a impedir la sesión, Y si se van a una sede alterna, ahí vamos a impedir la sesión”, recalcó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.

Aseveró que si el perfil que se proponga es imparcial el proceso avanzará de manera institucional pero no permitirán una simulación de Morena, pues ahí si reventarán el proceso.

“Si va a ser la hija de un gobernador de morena. o la esposa de un senador de morena o quien fuera alcaldesa, a ver quien de morena, no nos van a parar”, remarcó

La lucha –agregó-- no va a ser n entrevistas de televisión, ni en espectaculares o en tweets.

“Vamos a impedir esa sesión. Y hoy el PAN convoca a todos los mexicanos libres y valientes y mexicanas que piensen igual. que no no le vamos a permitir esa simulación a Morena”, insistió

El presidente nacional del PAN advirtió que sui partido se movilizaría para impedir la imposición de una nueva presidencia del INE afín al gobierno tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y conflictos de interés.

Durante una gira de trabajo por Hermosillo, Sonora, Romero sostuvo que la crisis del organismo electoral no puede resolverse únicamente con la sustitución de su titular, sino que deben esclarecerse las posibles responsabilidades de los funcionarios y proveedores involucrados, así como garantizar que la próxima presidencia sea verdaderamente ciudadana, apartidista e imparcial.

“Todo lo que toca Morena lo pudre, como ocurrió con el Poder Judicial de la Federación y ahora con el INE. En el PAN estamos resueltos a no permitir, bajo ninguna circunstancia, la imposición de otro títere en la presidencia del Instituto, tal como lo hicieron con Guadalupe Taddei”, sentenció.

Romero Herrera señaló que los cuestionamientos a la gestión de Taddei adquieren especial relevancia en Sonora, entidad donde la exconsejera presidenta encabezó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana antes de asumir la presidencia del INE.

En este contexto, destacó la necesidad de investigar las contrataciones realizadas con empresas proveedoras de materiales electorales que han sido señaladas por posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades en procesos de adjudicación.