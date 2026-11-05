Pensión Bienestar: ¿Se puede consultar el saldo por teléfono? (Especial)

Este mes de noviembre el Gobierno de México está realizando el depósito a las Pensiones del Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, el cual inició desde el martes 3 de noviembre.

En caso de que no quieras salir de tu hogar, puedes consultar tu saldo de tu Pensión Bienestar de otras maneras.

¿Es posible consultar el salgo de mi pensión en el teléfono?

Sí, el Gobierno de México tiene una opción para consultar el saldo de tu pensión en tu teléfono, solo necesitarás la aplicación del Banco del Bienestar Móvil; disponible para dispositivos Android y iOS.

Para utilizarla, deberás aceptar los términos y condiciones de la app; posteriormente tendrás que escribir tu número celular vinculado a tu pensión, además de registrar los 16 números de tu tarjeta y el NIP del cajero automático; una vez dentro, será necesario generar y confirmar una contraseña, con esta podrás iniciar sesión, consultar el salto y movimientos de tu cuenta siempre que lo necesites.

Otras maneras de consultar el saldo de tu Pensión Bienestar

Como opciones alternativas están, mediante línea telefónica, al número 800 900 2000 en la opción 1, aquí te pedirán los dígitos de tu tarjeta y el año de nacimiento de la persona titular.

Igualmente, en los cajeros automático del Banco del Bienestar; una vez insertada la tarjeta, necesitarás escribir tu NIP y presionar el botón de consulta de saldo.

Finalmente, puedes acercarte directamente a ventanilla en sucursales con tu tarjeta y una identificación oficial.

Pensión Bienestar: ¿subirá el apoyo económico en 2027?

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el apoyo económico para las Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tendrá un aumento en 2027, esto durante el ejercicio fiscal. Actualmente se otorga $6,400 pesos bimestrales.

Actualmente, no hay una cantidad o fecha exacta del ajuste y depósito, se espera que se lleven a cabo en el mes de enero.

Calendario de pagos noviembre-diciembre

Los depósitos empezaron desde el día martes 3 de noviembre y terminarán el viernes 27, en el siguiente orden:

Letra A , martes 3

, martes 3 Letra B , miércoles 4

, miércoles 4 Letra C , jueves 5 y vienes 6

, jueves 5 y vienes 6 Letras D , E , F , lunes 9

, , , lunes 9 Letra G , martes 10 y miércoles 11

, martes 10 y miércoles 11 Letras H , I , J , K , jueves 12

, , , , jueves 12 Letra L , viernes 13

, viernes 13 Letra M , martes 17 y miércoles 18

, martes 17 y miércoles 18 Letras N , Ñ , O , jueves 19

, , , jueves 19 Letras P , Q , viernes 20

, , viernes 20 Letra R , lunes 23 y martes 24

, lunes 23 y martes 24 Letra S , miércoles 25

, miércoles 25 Letras T , U , V , jueves 26

, , , jueves 26 Letras W, X, Y, Z, viernes 27

Asimismo, se suspenderá el pago el lunes 16 de noviembre por el aniversario de la Revolución Mexicana, ya que es considerado como día inhábil.

Este calendario aplica para los programas Pensión Mujeres del Bienestar, Pensión Personas Discapacidad, Programa Madres Trabajadoras, Pensión Adultos Mayores y Sembrando Vida.