SEP promueve uso responsable de la tecnología y fortalece la protección de la salud mental desde la primera infancia

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el Gobierno Federal impulsa una estrategia integral para promover el uso responsable de la tecnología, proteger la salud mental y favorecer el desarrollo socioemocional de niñas, niños y adolescentes, mediante la restricción de celulares en primarias y secundarias, una mayor regulación de las plataformas digitales y el fortalecimiento de la educación emocional desde la primera infancia.

Al inaugurar, junto con el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, el 26.º Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar “Desafíos globales en la primera infancia: nuevos retos, nuevas miradas, nuevas oportunidades”, celebrado en Monterrey, destacó la importancia de fortalecer los servicios educativos desde los primeros años de vida y reconoció el trabajo de las maestras que integran esta red.

Al referirse a los desafíos que representa la tecnología en las infancias, advirtió que el acceso temprano y excesivo a dispositivos electrónicos y plataformas digitales puede afectar el desarrollo cognitivo y emocional. Reconoció que durante años prevaleció la idea de que entregar teléfonos y tabletas a edades tempranas fortalecía las habilidades digitales; sin embargo, hoy existen estudios que evidencian los riesgos de esta práctica, particularmente cuando el uso carece de acompañamiento y límites.

Explicó que las plataformas digitales utilizan inteligencia artificial y algoritmos diseñados para prolongar el tiempo de permanencia de sus usuarios mediante recomendaciones personalizadas y mecanismos como el desplazamiento infinito. Advirtió que esta dinámica expone involuntariamente a menores de edad a contenidos de violencia, acoso escolar y sexual, entre otros materiales peligrosos. Al respecto, sostuvo que “el diseño está hecho justamente para eso”, por lo que resulta indispensable proteger a las nuevas generaciones.

En ese contexto, informó que, a partir del martes 3 de noviembre, comenzó la aplicación nacional de la medida consensuada entre autoridades educativas federales y estatales para restringir el uso de teléfonos celulares en primarias y secundarias, tanto públicas como particulares. Explicó que el propósito es reducir distractores, fortalecer las habilidades socioemocionales y recuperar los espacios de interacción entre estudiantes, mediante actividades recreativas y juegos tradicionales que favorezcan la amistad y la convivencia.

Delgado Carrillo enfatizó que esta disposición no tiene un carácter punitivo, sino formativo, por lo que descartó que la estrategia esté centrada en imponer sanciones a estudiantes, docentes o familias. “Apostamos a la conciencia, a la formación, a la educación”, expresó. Como antecedente, recordó la regulación de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional en los planteles, cuya implementación demostró que la orientación educativa y la construcción de hábitos saludables permiten transformar prácticas arraigadas.

Asimismo, señaló que la Presidenta de México dio un segundo paso para proteger a las infancias mediante un decreto que establece responsabilidades para las plataformas digitales frente a contenidos peligrosos y contempla mayores restricciones al acceso de menores de edad. Advirtió que el uso excesivo de estas herramientas puede propiciar depresión, angustia, miedo, aislamiento, trastornos alimenticios y autolesiones, además de facilitar el acercamiento a comunidades que promueven el odio y la violencia.

Finalmente, destacó la incorporación de la salud mental en las escuelas mediante el programa ABC de las Emociones, que busca generar espacios seguros para que niñas, niños y adolescentes expresen lo que sienten, reconozcan sus emociones y construyan redes de apoyo. “Que podamos hablar de cómo me siento, de cómo se sienten mis amigos”, planteó. Consideró fundamental abordar estos temas desde la primera infancia para evitar que la fascinación por la tecnología tenga consecuencias no deseadas y garantizar un desarrollo integral para las nuevas generaciones.

El gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda, destacó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permite ampliar la oferta educativa y responder de manera más efectiva a las necesidades de niñas y niños.

Agradeció a Mario Delgado el respaldo otorgado a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), así como el trabajo conjunto para fortalecer la infraestructura educativa.

La directora general de los CENDIS, María Guadalupe Rodríguez, destacó que la formación integral durante la primera infancia requiere adaptar los modelos de enseñanza a las transformaciones tecnológicas y sociales, sin dejar de lado el juego, la creatividad y la convivencia como elementos fundamentales del aprendizaje.

En su calidad de presidenta del comité organizador, informó que el encuentro congrega a 59 ponentes de 17 países, quienes participarán durante tres días. A lo largo de las jornadas, especialistas compartirán investigaciones y experiencias sobre inclusión escolar, neurodiversidad, inteligencia artificial, bienestar docente y corresponsabilidad familiar.