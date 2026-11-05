Advierte sector empresarial: “INE está en terapia intensiva”

liderazgos de la Coparmex encabezados por Juan José Sierra fijan postura por crisis del INE.

Derivado de la crisis que atraviesa, el INE está en terapia intensiva, advirtió el sector empresarial del país quien llamó a todas las fuerzas políticas a encontrar consensos para elegir a la nueva presidenta y reconstruir la confianza en ese órgano tan relevante para la democracia mexicana.

“La designación de quien encabezará el INE será determinante para la democracia y la confianza en las elecciones de 2027”, afirmó el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra

El dirigente empresarial advirtió que se requiere reconstruir al INE tras los hechos de presunta corrupción y desvío de recursos que se registraron en la gestión de Guadalupe Taddei y eso pasa necesariamente por dotar al organismo de confianza.

“La reconstrucción empieza por la confianza y eso no es un discurso ni un buen anuncio, la confianza se construye con la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace”, aseveró.

La crisis del INE –advirtió--ha debilitado la confianza pública en una institución construida con décadas de lucha y participación ciudadana para garantizar una autoridad autónoma, independiente, plural y confiable.

En ese sentido aseveró que la renuncia de una persona en esta caso de Guadalupe Taddei y sus colaboradores no resuelve la crisis. “Se necesitan controles internos y contrapesos que garanticen la autonomía e independencia del INE”, insistió

Poer ello, pidió dejar de echar culpas al pasado y ver hacia adelante pues México tiene un reto por delante que pondrá a prueba nuestras instituciones y la democracia en nuestro país : la elección del 2027.

El dirigente empresarial se preguntó que se requiere para que el INE salga de terapia intensiva y no se muera.

“Si está en terapia intensiva aspiramos a que llegue a terapia intermedia y luego que lo pasen la habitación y que se recupere.. Por ello es que necesitamos a legisladores y fuerzas políticas en consensos.

No hay de que se aplique una mayoría de cara al ciudadano, que el proceso sea, transparente para elegir a la mejor persona así como revisar la gobernanza y la colegialidad del iNE.

La Coparmex recalcó que se debe llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones para deslindar responsabilidades en la presunta corrupción en el INE pues se debe recuperar la confianza en ese órgano electoral.

En ese sentido pidió dejar de echar culpas al pasado y ver hacia adelante pues insistió en que tenemos un reto que va a poner a prueba nuestras instituciones y la democracia en nuestro país que es la elección del 2027.