UNAM recibe 2 caninos donados para la detección y protección de riesgos

La UNAM recibió un par de binomios caninos que fueron donados por el gobierno federal con el objetivo de entrenarlos para la detección de explosivos y sustancias o materiales que pongan en riesgo a la comunidad universitaria.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, presenció la demostración de detección y prevención de riesgos que efectuaron dos caninos en espacios abiertos y cerrados de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

Señaló que con los binomios caninos la Universidad Nacional avanza para garantizar la seguridad de la comunidad.

Ambos perritos se integraron a la Unidad Canina de Rescate y Detección, perteneciente a la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, la cual cuenta con 17 perros, 15 de ellos en la sección de búsqueda y rescate, y dos en la sección de arma de fuego y explosivos.