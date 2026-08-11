Examen de control de la UNAM presencial: ¿Qué artículos están prohibidos ingresar? Conoce todos los detalles sobre el Examen de Control de la UNAM; esto es lo que debes y no debes llevar a la prueba (Unsplash)

Está próximo a iniciar la aplicación del Examen de Control de la UNAM; conoce todos los detalles sobre este requerimiento para aspirantes a ingreso a licenciatura a la Máxima Casa de Estudios.

Tras semanas de incertidumbre después de la publicación de resultados del examen de ingreso a licenciatura de la UNAM, donde se registraron anomalías, este miércoles 12 de agosto comenzará la aplicación del Examen de Control.

De acuerdo con la UNAM, hasta este martes 11 de agosto, 45,463 aspirantes ya cuentan con su cita para realizar el Examen de Control y conocen la fecha, sede y horario donde deberán realizarlo.

Por otra parte, hasta las 16:00 horas de este martes, 2,122 aspirantes ya hicieron su registro para realizar el examen en León, Guanajuato, primera sede donde se aplicará el Examen de Control.

¿Qué objetos están prohibidos en el Examen de Control de la UNAM?

Ante el inicio de la aplicación de los exámenes de control de la UNAM, la universidad ha dado a conocer cuáles son los objetos prohibidos en el examen:

No usar teléfonos celulares.

No pueden ingresar mochilas, bolsas o bultos grandes.

Recuerda que para presentar el Examen de Control de la UNAM deberás presentar tu identificación oficial vigente y el comprobante de cita impreso; además, se recomienda llegar una hora antes para realizar el registro de ingreso.

Asimismo, la UNAM detalló que el examen constará de 120 reactivos y los jóvenes tendrán un máximo de 3 horas para responderlos.

Horarios y sedes: ¿Cuándo es el examen de la UNAM?

Estos son los horarios y las sedes donde se aplicará el Examen de Control de la UNAM:

León, Guanajuato, miércoles 12 y jueves 13 de agosto:

Primer turno: 09:00 a 12:00 horas (jueves)

Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas (jueves)

Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas (miércoles y jueves)

Lugar: Hotel Real de Minas Poliforum

Oaxaca, Oaxaca, jueves 13 de agosto:

Primer turno: 09:00 a 12:00 horas.

Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

Lugar: Hotel San Felipe

Tijuana, Baja California, domingo 16 de agosto:

Primer turno: 10:00 a 13:00 horas.

Segundo turno: 15:00 a 18:00 horas.

Lugar: Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID.

Ciudad de México, lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto:

Aún no han sido anunciados los horarios de los turnos de manera pública; sin embargo, puedes conocer tu sede y horario en “Tu Sitio”.

Lugar: Palacio de los Deportes.