Monte de Piedad reconoce que no tiene acceso a bóvedas con prendas; aumenta enojo de usuarios

Huelga interminable El Monte de Piedad reconoció que no tiene acceso a las bóvedas con las prendas empeñadas. (Cuartoscuro e Instagram)

En medio de la crisis del Nacional Monte de Piedad, que lleva 10 meses en huelga y parece no tener un final cercano, la institución reconoció en sus redes sociales que no tiene acceso a las bóvedas donde permanecen resguardadas las prendas empeñadas de miles de usuarios.

Esta declaración fue publicada en respuesta a docenas de clientes enojados que exigen la devolución de sus artículos, el cumplimiento de la compensación prevista en sus contratos de empeño o información sobre la reanudación del servicio.

La huelga, que inició en octubre de 2025, continúa sin una fecha oficial para concluir, pese a las negociaciones entre el sindicato y el patronato, además de señalamientos contra el líder sindical Arturo Zayún de aplazar el conflicto.

En un recorrido realizado por LA CRÓNICA DE HOY, se pudo constatar que algunas sucursales de la institución se hallan en el abandono, descuidadas y con falta de mantenimiento.

Monte de Piedad admite que no puede entregar las prendas ni acceder a bóvedas

En respuesta a una usuaria que exigía la devolución de sus pertenencias, la cuenta oficial del Nacional Monte de Piedad reconoció en Instagram que no puede entregar los artículos debido al conflicto laboral.

“Actualmente atravesamos una situación extraordinaria de huelga instaurada por el Sindicato de trabajadores amparada por el ejercicio de un derecho constitucional. Esto ha detenido temporalmente nuestras operaciones y, por el momento, nos es imposible entregar los artículos hasta que el servicio se restablezca y se aperturen nuestras sucursales”, respondió la institución.

La misma postura fue reiterada a otros clientes que reclamaban la entrega inmediata de sus prendas o el pago de la compensación prevista en sus contratos de empeño.

Entre las respuestas a los clientes, sumidos en la molestia, enojo e incertidumbre, la institución reconoció que ni ellos tienen acceso a las bóvedas en las que se resguardan miles de prendas y bienes de los usuarios.

“Derivado al cierre de las sucursales nadie tiene acceso a las bóvedas, pero una vez que el servicio y las sucursales se reactiven podrás acudir a la sucursal a que se te realice la entrega de tu artículo”, respondió el Monte de Piedad.

En otro comentario, la institución insistió en el mismo argumento:

“Debido a que todas las prendas se encuentran en las bóvedas de las sucursales no es posible hacer la entrega de ellas ya que no tenemos acceso.”

Sucursales descuidadas A 10 meses del inicio de la huelga, locales del Monte de Piedad sufren la falta de mantenimiento, como el localizado frente a la Central de Autobuses de Guadalajara. (Héctor Gutiérrez Trejo)

Usuarios exigen sus pertenencias y compensaciones

Las publicaciones del Nacional Monte de Piedad acumulan decenas de comentarios de clientes inconformes, quienes aseguran que la falta de acceso a sus prendas ya afecta su economía y actividades laborales.

Entre los mensajes destacan:

“Yo quiero mis prendas y compensación económica.”

“Quiero mis prendas y compensación $20% como dice en su boleta de empeño.” — Usuario del Monte de Piedad

“No necesito más mensajes de suspensión temporal, lo que necesito es que ya abran sus puertas y recoger mi prenda para tener trabajo.”

“Ya pagué mi desempeño pero tengo miedo que mis prendas no me las entreguen.”

“Qué decepción haber confiado en ustedes. Están siendo poco empáticos con sus clientes.”

Otro usuario incluso cuestionó que los clientes deban asumir las consecuencias del conflicto laboral:

“Páguenle a sus empleados y punto. No tenemos que pagar por sus problemas.”

La huelga mantiene cerradas más de 300 sucursales... ¿qué es lo último que se sabe?

La huelga en Nacional Monte de Piedad estalló el 1 de octubre de 2025, luego de que la institución y el Sindicato Único de Trabajadores no lograran un acuerdo durante la revisión del contrato colectivo de trabajo.

A 10 meses del inicio de la huelga en el Monte de Piedad, el conflicto mantiene cerradas las más de 300 sucursales en territorio nacional, lo cual genera incertidumbre entre los clientes por sus prendas empeñadas y deja a miles de trabajadores sin recibir ingresos.

Según el secretario general del sindicato, Alejandro García, las negociaciones han logrado avances en la unificación de plazas para homologar las condiciones laborales de trabajadores con funciones similares.

No obstante, aún falta resolver temas como las boletinaciones, el pago de salarios caídos y otros puntos del Contrato Colectivo de Trabajo.

Ante la falta de una solución, un sector de empleados impulsa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso y responsabiliza al líder sindical, Arturo Zayún, de prolongar el paro laboral.