Gobierno Federal anuncia entrega de estímulos económicos por cada medalla ganada en los Juegos Centroamericanos

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Mario Guzmán/EFE)

Luego de la cosecha histórica conseguida por la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con un total de 407 preseas, el Gobierno Federal anunció que entregará estímulos económicos a atletas y entrenadores por cada una en lugar de reconocer únicamente la mejor presea conseguida por cada deportista.

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), explicó que por lo regular, solamente se premia una medalla, la mejor medalla que obtengan, pero ahora tanto para los atletas como para los entrenadores se les van a premiar todas las medallas obtenidas.

Explicó que, de acuerdo con una tabulación publicada a inicios de año, los montos por los que serán premiadas las preseas serán: 50 mil pesos-oro; 35 mil pesos-plata; 15 mil pesos-bronce.

“Por ejemplo, tenemos a una deportista de natación que solamente ella ganó 11 medallas, las 11 se le van a pagar y de acuerdo al resultado que obtuvieron es la beca en el que pueden estar. Y la beca se toma en consideración, sí Juegos Centroamericanos, pero también otros eventos internacionales”, señaló.

Pacheco destacó que la inversión que se realiza en los atletas es un recurso muy importante que al final se vuelve medallas y se traduce en el ejemplo para que niñas y niños se inspiren para también hacer deporte.

Reveló que durante las etapas de preparación y clasificación para los Juegos se destinaron más de mil millones de pesos para los deportistas mexicanos.

A esto se sumaron 60 millones de pesos entregados al Comité Olímpico Mexicano para cubrir la participación de la delegación, incluidos uniformes y boletos de avión.

“La beca más alta que tenemos en Conades de 55 mil pesos mensuales, que no está nada mal, más los estímulos económicos, más si alguno de ellos llega a ganar el Premio Nacional, el bono del Premio Nacional son casi 800 mil pesos, más todo lo que se invierte en hospedaje, alimentación, seguros de gastos médicos mayores, privados, estando en México o en el extranjero, doctor, fisiatra, wifi, lavandería, todo”.

La inversión permitió, según Pacheco, que 698 atletas llegaran a la competición, además de financiar competencias internacionales, campamentos, concentraciones, equipamiento especializado y becas deportivas.

El funcionario aseguró que el apoyo continuará ahora con la mirada puesta en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.