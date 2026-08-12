Examen de Control UNAM: sede, horario y lineamientos para la prueba de este miércoles 12 de agosto

Examen de Control UNAM 2026 | miércoles 12 de agosto El Hotel Real de Minas en León, Guanajuato será la primera sede de la prueba presencial para aspirantes de primer ingreso a licenciatura.

Después de semas de incertidumbres, investigaciones, quejas y polémicas, la Universidad Nacional Autónoma de México comenzará a aplicar este miércoles 12 de agosto en Examen de Control para aspirantes de primer ingreso. Tras reconocer resultados anómalos durante el primer examen de ingreso completamente en línea, la máxima casa de estudios de nuestro país estará llevando a cabo esta segunda prueba de forma presencial a partir de este miércoles 12 de agosto de la siguiente forma.

Examen de control UNAM 12 de agosto: Sede y horario de hoy

De acuerdo con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), la jornada de este miércoles 12 de agosto corresponde exclusivamente a la sede de León, Guanajuato, donde se habilitó el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos número 2211, colonia Las Bugambilias.

Para este miércoles se estableció un único turno, de 17:00 a 20:00 horas. La UNAM pidió a las y los aspirantes presentarse una hora antes del horario de inicio para realizar el registro de ingreso y evitar contratiempos.

La Universidad precisó que el horario que corresponde a cada persona aspirante puede consultarse en “TU SITIO”, dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026-2027/1. En ese espacio también aparecen la sede asignada, el croquis y la documentación que debe presentar cada participante.

¿Qué deben llevar las y los aspirantes para el Examen de Control UNAM?

Para ingresar al examen, la UNAM estableció como requisitos portar:

Una identificación oficial vigente.

El comprobante de la cita impreso.

Presentarse puntualmente una hora antes del inicio de la prueba para completar el registro de ingreso.

La Universidad también mantiene habilitado “TU SITIO” para que quienes cumplen con los requisitos puedan descargar nuevamente su cita. Además, recordó que el folio es un dato que protege información personal, por lo que no debe compartirse con personas ajenas a la institución.

¿Cuánto dura el Examen de Control UNAM?

La prueba estará integrada por 120 reactivos y las personas aspirantes tendrán un máximo de tres horas para responderlos.

Entre las principales reglas se encuentra la prohibición de utilizar teléfonos celulares durante el examen. Asimismo, la UNAM informó que no se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes, por lo que recomendó acudir únicamente con los objetos indispensables para cumplir con el proceso de registro y presentar la prueba.

Personal de la Universidad estará presente en la sede para orientar a las y los aspirantes y proporcionar apoyo durante el proceso de ingreso.