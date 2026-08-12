México envió 19.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto

Claudia Sheinbaum (Galo Cañas Rodríguez)

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la mañana de este miércoles, dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana partieron rumbo a Pereira, Colombia, para entregar ayuda humanitaria.

La mandataria señaló que la solicitud de ayuda que se recibió por parte del gobierno colombiano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue muy puntual, por lo que en la carga enviada este 12 de agosto van medicamentos, agua y alimentos.

Esta carga consiste en 19.5 toneladas de ayuda humanitaria que se traduce en 854 despensas, además de elementos del Ejército mexicano para apoyar en las labores de rescate.

Dio a conocer que, en total, el 12, 13, y 14 de agosto se enviarán 2 mil 562 despensas que representan 58.5 toneladas de ayuda.

Respecto a la solicitud de ayuda por parte del equipo infantil de Tijuana que quedaron varados en Colombia luego de la tragedia, la mandataria explicó que ya se encuentran en contacto con ellos, sin embargo el problema es que el aeropuerto local no está funcionando pero se está evaluando la mejor manera para que puedan regresar lo más pronto posible.