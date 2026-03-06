Beca Rita Cetina Primaria 2026: ¿Qué hacer si aparece error al intentar el registro? (Secretaría de Educación)

¿Estás intentando realizar el registro de la Beca Rita Cetina Primaria 2026 y te aparece un error? No te preocupes: aquí te explicamos cómo completar la inscripción utilizando tu Llave CDMX.

Muchos padres de familia informaron que se presentan problemas al cargar los archivos requeridos para la Beca Rita Cetina, lo que impidió finalizar la inscripción al programa.

A continuación, te explicamos el paso a paso para que puedas registrar a tu hijo o hija y que puedan convertirse en beneficiarios de este apoyo federal.

Inscripción Beca Rita Cetina 2026: qué hacer si aparece error al intentar el registro

Si estás realizando el registro para la Beca Rita Cetina Primaria 2026 y al intentar avanzar aparece el mensaje “error“, puedes intentar las siguientes acciones:

Intentar realizar el registro más tarde , ya que podría tratarse de un problema de saturación en la página.

, ya que podría tratarse de un problema de saturación en la página. Usar otro navegador , en caso de que el que utilizas no responda correctamente.

, en caso de que el que utilizas no responda correctamente. Verificar que todos los documentos estén digitalizados correctamente y evita errores al momento de capturar la información.

Subir archivos de forma incorrecta o que no cumplan con las características especificadas en la convocatoria también puede provocar que el sistema no permita continuar con el registro.

En caso de que el problema esté relacionado con la Llave CDMX, se recomienda verificar que la cuenta se encuentre activa en el sitio oficial del Gobierno capitalino para tramitar la Llave CDMX, e intentar iniciar sesión nuevamente antes de continuar con el trámite.

Una vez confirmado que tu Llave CDMX está activa, solo debes volver a ingresar a la página y comenzar de nuevo el registro de la Beca Rita Cetina 2026.

Si ninguna de estas alternativas te funcionó, las autoridades habilitaron las líneas del Centro de Atención para el Bienestar (CABI), donde se pueden resolver dudas llamando al 079.

Registro Beca Rita Cetina Primaria 2026: ¿por qué se han reportado problemas en la plataforma?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB),existen diversos motivos por los cuales se han registrado fallas en la plataforma durante el proceso de inscripción.

Uno de los principales es la saturación del portal, ya que al tratarse de los primeros días de registro muchas personas intentan ingresar al mismo tiempo.

Otros factores que pueden provocar errores son fallas temporales al iniciar sesión con la Llave CDMX, conexión inestable a internet durante el proceso o problemas al cargar archivos digitalizados.