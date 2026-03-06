Día Internacional de la Mujer 2026: ciudades de México que tendrán marcha por el 8M

Marchas del 8M Mujeres de todas las edades se movilizarán en diversos estados de la República Mexicana este domingo 8 de marzo, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

El 8 de marzo, conocido como el Día Internacional de la Mujer, es una de las fechas más importantes en el calendario feminista desde su oficialización en el año 1975, ya que conmemora la lucha histórica del sexo femenino por la igualdad, los derechos laborales y la justicia social de niñas, adolescentes y adultas mujeres.

En México y el mundo, el 8M se caracteriza por marchas masivas, protestas, eventos y actividades académicas con el propósito de visibilizar problemáticas todavía existentes en la cotidianidad de la mujer moderna como la violencia de género, la brecha salarial, la desigualdad social y el feminicidio.

¿Por qué las mujeres marchan el 8 de marzo de cada año?

El movimiento del 8M tiene su origen en las protestas de feministas obreras a principios del siglo XX, cuando las trabajadoras en Estados Unidos y Europa comenzaron a exigir mejores condiciones laborales, igualdad de derechos y participación política.

El incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York durante el mes de marzo del año 1911, fue un punto clave en la historia de las mujeres por sus derechos en la sociedad, ya que el incidente causó la muerte de 146 personas en las que predominaban mujeres, evidenciando las condiciones de trabajo inhumanas.

A partir de este evento, la lucha feminista por los derechos de niñas y adultas mujeres escaló, expandiéndose también a la participación política y temas de justicia social, exigencias que continúan siendo parte central de las marchas del 8 de marzo.

¿Cuáles son los estados y ciudades de México que tendrán marchas por el 8M?

En los últimos años, México ha sido uno de los países con mayor movilización de protestas feministas durante el 8 de marzo, manifestaciones principalmente centradas en la crisis de violencia de género —abuso en relaciones, desapariciones y feminicidio— que el país ha atravesado.

Por lo tanto, en diversos estados y ciudades de la República Mexicana ya se cuenta con rutas, horarios y contingentes para emprender la marcha feminista del año.

A continuación, detallamos algunas de las zonas confirmadas para este domingo de marzo.

Ciudad de México

Hora y punto de encuentro: 9:00 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan en Reforma 96.

9:00 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan en Reforma 96. Inicio de la marcha: 10:30 horas.

10:30 horas. Concluye: Zócalo de la CDMX.

Hermosillo, Sonora

Hora y punto de encuentro: 16:30 horas en las Escalinatas del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora

16:30 horas en las Escalinatas del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora Inicio de la marcha: 16:30 horas.

16:30 horas. Concluye: Congreso del Estado.

Culiacán, Sinaloa

Hora y punto de encuentro: 10:30 horas en el Centro de la ciudad.

10:30 horas en el Centro de la ciudad. Inicio de la marcha: 10:30 horas.

10:30 horas. Concluye: Palacio de Gobierno.

Cuernavaca, Morelos

Hora y punto de encuentro: 10:00 horas en la Glorieta de la Identidad, antes Glorieta Tlaltenango.

10:00 horas en la Glorieta de la Identidad, antes Glorieta Tlaltenango. Inicio de la marcha: 10:30 horas.

10:30 horas. Concluye: Explanada de Armas.

Tula de Allende, Hidalgo

Hora y punto de encuentro: 15:00 horas en la Presidencia Municipal.

15:00 horas en la Presidencia Municipal. Inicio de la marcha: 15:00 horas.

15:00 horas. Concluye: La marcha recorrerá las calles principales del municipio.

Morelia, Michoacán

Hora y punto de encuentro: 16:00 horas en el Monumento a Lázaro Cárdenas.

16:00 horas en el Monumento a Lázaro Cárdenas. Inicio de la marcha: 16:30 horas.

16:30 horas. Concluye: Centro Histórico.

Cancún, Quintana Roo

Hora y punto de encuentro: 16:00 horas en Malecón Tajamar.

16:00 horas en Malecón Tajamar. Inicio de la marcha: 16:00 horas.

16:00 horas. Concluye: Palacio municipal.

San Luis Potosí

Hora y punto de encuentro: 16:00 horas en la Alameda Central Juan Sarabia

16:00 horas en la Alameda Central Juan Sarabia Inicio de la marcha: 16:00 horas.

16:00 horas. Concluye: Plaza de los Fundadores.

Las colectivas femenistas que participarán en cada una de las marchas recomiendan a las mujeres asistentes mantenerse informadas sobre las rutas, recomendaciones de seguridad y acudir en grupo.