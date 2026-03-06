¿Eres cliente del Monte de Piedad? Alertan de intentos de fraude en plena huelga El Nacional Monte de Piedad informó sobre nuevas formas de fraudes a sus clientes; conoce el modus operandi y cómo evitar caer en una estafa (Nacional Monte de Piedad)

El Nacional Monte de Piedad informó sobre nuevas formas de fraudes para sus clientes. Conoce el modus operandi y cómo evitar caer en una estafa.

A través de un mensaje en redes sociales, el Nacional Monte de Piedad informó cuáles son sus medios oficiales de pago para que sus clientes eviten caer en una estafa, mientras continúa la huelga de sus trabajadores.

¿Te ofrecen descuentos especiales? Así operan los nuevos fraudes del Monte de Piedad

Según lo informado por el Nacional Monte de Piedad, la nueva forma de fraudes consiste en mensajes a tu correo electrónico o celular en el que te ofrecen descuentos, promociones especiales o liquidaciones anticipadas a cambio de depositar en una cuenta diferente.

Los mensajes te pueden llegar desde dominios como Gmail, Outlook, iCloud u otros que no sean oficiales, por lo que el Nacional Monte de Piedad ha pedido a sus clientes desconfiar de cualquier mensaje donde se les solicite pagar a una tarjeta o cuenta distinta a la indicada en el contrato.

Asimismo, han puntualizado que el Nacional Monte de Piedad nunca solicitará a sus clientes información confidencial como números de cuenta, contraseñas, montos o saldos.

Canales oficiales de pago: Cómo evitar caer en estafas y proteger tus pertenencias

Para evitar caer en una estafa relacionada con tus pagos al Nacional Monte de Piedad, esta institución financiera ha señalado cuáles son los medios oficiales de pago, donde podrás realizar tus depósitos:

MiMonte App

Mi Monte Web

BancaNet de Banamex

Tiendas OXXO

SPEI

Asimismo, recuerda que si te llega algún mensaje y no estás seguro de su procedencia, puedes consultarlo en sus medios oficiales de contacto, los cuales son los siguientes:

Número de teléfono: 55 2629 2790 y 55 8890 9717

y Correo electrónico: servicioaclientes@montepiedad.com.mx

Redes sociales oficiales

Asimismo, el Nacional Monte de Piedad ha indicado que los únicos mensajes que envían son informativos y, en caso de que alguien se contacte contigo por medio de llamada, no debes proporcionar datos personales o financieros, además de evitar la presión de actuar inmediatamente.

¿Qué pasa con mis empeños si hay huelga?

Debido a que el Nacional Monte de Piedad continúa en paro de labores a raíz de la huelga de sus trabajadores, esta institución no ha podido realizar la entrega de prendas a los consumidores que ya cumplieron con su obligación de pago del empeño.

Sin embargo, el Nacional Monte de Piedad ha señalado que las prendas están resguardadas bajo estrictos protocolos de seguridad en las bóvedas de cada sucursal y cuentan con cobertura de seguro.