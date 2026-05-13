Banxico presenta las monedas conmemorativas del Mundial 2026

El Banco de México presentó este 13 de mayo una colección de doce monedas conmemorativas por la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el Banco Central, las monedas fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México y forman parte de una edición especial que busca reconocer la importancia histórica del evento deportivo.

La colección está integrada por doce piezas divididas en dos categorías: cuatro monedas bimetálicas de circulación corriente y ocho monedas de metales finos, elaboradas en oro y plata.

Monedas conmemorativas Copa Mundial de la Fifa 2026 de Oro

Las monedas bimetálicas tienen un valor nominal de 20 pesos y cuentan con forma dodecagonal. En el anverso presentan el Escudo Nacional acompañado de la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

Por otro lado, las monedas de metales finos son circulares y se dividen en cuatro piezas de oro con valor facial de 25 pesos y cuatro monedas de plata con denominación de 10 pesos.

Entre los diseños más destacados se encuentran las monedas dedicadas a las tres sedes mexicanas del Mundial: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La moneda dedicada a Ciudad de México incluye imágenes de un ajolote, el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes, acompañados por elementos gráficos oficiales de la FIFA.

En el caso de Guadalajara, el diseño muestra a un jimador trabajando el agave, un balón de futbol y los Arcos de Zapopan, símbolos representativos de la cultura jalisciense.

Mientras tanto, la moneda de Monterrey presenta la silueta de un futbolista, la Fuente de Crisol del Paseo Santa Lucía y el Cerro de la Silla, uno de los íconos más reconocidos de Nuevo León.

Además, Banxico lanzó dos monedas especiales que representan el patrimonio cultural y natural de México. La moneda de oro incluye un jaguar, flores y cempasúchitl, nochebuenas y mariposas monarca, mientras que la pieza de plata muestra la pirámide de Kukulkán, la “Calavera Garvancera” de José Guadalupe Posada y otros símbolos nacionales.

El Banco de México informó que las monedas bimetálicas serán de curso legal y podrán utilizarse para realizar cualquier tipo de pago en el país. Estas comenzarán a circular a través del sistema bancario a partir del tercer día hábil posterior a su lanzamiento.

En cuanto a las monedas de oro y plata, estarán disponibles para venta al público a partir de la segunda quincena de mayo mediante distribuidores autorizados, entre ellos la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.