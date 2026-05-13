Viviendas turísticas generan derrama económica de 679 millones de pesos al año: AMVITUR

Viviedas turísticas

De cara a la celabración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR) se encuentra impulsando una estrategia de hospitalidad moderna y coordinada en al que las viviendas turísticas pueden convertirse en un vehículo para que la derrama económica y los beneficios del megaevento permanezcan en las comunidades locales.

El director de la Asociación, Sean Cázares Ahearne, señaló que las viviendas turísticas permitirán que la experiencia del Mundial no se concentre únicamente en corredores turísticos tradicionales, sino, que permitirá que la derrama económica llegue a a cafeterías, mercados, comercios y servicios de distintos barrios y comunidades.

Destacó que las viviendas turísticas generan una derrama económica estimada en 679 millones de pesos al año por la adquisición de bienes y servicios, al tiempo que impulsan un modelo de turismo más integrado con las comunidades locales. A diferencia del hospedaje tradicional, las viviendas turísticas no cuentan con servicios internos como restaurantes, cafeterías o tiendas locales, lo que motiva a las y los huéspedes a consumir en negocios de barrio.

Así, se generan 4 pesos adicionales por cada peso gastado en una vivienda turística, ya que los visitantes los destinan en actividades de ocio, compras, alimentos, restaurantes y transporte, fortaleciendo así la economía de las comunidades donde se hospedan.

El Director General de la organización destacó que AMVITUR tiene una estrategia para que los anfitriones brinden recomendaciones a los huéspedes para que consuman localmente durante este megaevento, lo cual generará beneficios económicos al incrementar el gasto en comunidades que tradicionalmente quedan fuera de los corredores hoteleros convencionales. “Esto permitirá que pequeños comercios, restaurantes, servicios y economías de barrio también participen en la derrama turística generada por eventos globales como el Mundial”, destacó el directivo de AMVITUR.

Adicionalmente, AMVITUR cuenta con una agenda de trabajo conjunta con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, el Congreso capitalino, la Secretaría de Turismo local y las áreas vinculadas con planeación urbana, protección civil y desarrollo económico, con el fin de fortalecer la participación del sector en la cadena económica y social de la ciudad. Ha participado en foros de diálogo; ha presentado análisis de datos del sector y propuestas técnicas.

La asociación reiteró que el reto hacia 2026 no solo es recibir visitantes, sino generar un legado económico y turístico duradero para México, donde los beneficios del Mundial permanezcan en las colonias, los barrios y las comunidades que forman parte de la experiencia de hospitalidad del país.