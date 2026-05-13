Sigue sin acudir a la Permanente el senador Enrique Inzunza; segunda falta tras acusaciones de EU por narcotráfico

Enrique Inzunza Cázares Sigue sin acudir a la Permanente senador, segunda falta tras acusaciones de EU por narcotráfico (Graciela López Herrera /Cuartoscuro)

Por segunda ocasión consecutiva, el senador Enrique Inzunza Cázares, uno de los diez funcionarios y exfuncionarios acusados por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa, no acudió a la Comisión Permanente, que se desarrolla en el Senado.

Tres semanas después de aquel 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia dio a conocer su solicitud al gobierno de México de detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 implicados, entre ellos el senador Inzunza, no ha sido visto en sus oficinas ni en las instalaciones del Senado.

Pese a la falta consecutiva, sus correligionarios no lo removerán de la integración de la comisión de receso del Congreso.

No, no, no hay por qué, no hay por qué. Él, yo estoy seguro de que en su momento, él explicará todo como lo ha hecho repetidamente, porque él es un hombre que da la cara como siempre”, aseguró el senador de Morena, Óscar Canton Zetina.

Para la oposición, el senador Inzunza Cázarez tuvo mala suerte de ser señalado de tener vínculos con el crimen organizado, cuando tenía una responsabilidad parlamentaria que cumplir.

“Qué mala suerte, quizá un senador aquí haya dicho la hora en la que se me ocurrió formar parte de la Comisión Permanente; ya nadie sabe dónde están”, consideró.

El PRI aseguró que, si el legislador no debe nada, tiene la obligación ética de presentarse a trabajar.

La primera es que tiene que venir a trabajar; está señalado para estar en la permanente y él dijo que iba a venir. Y la segunda, cosa que yo pondría sobre la mesa, es que tiene que dar una explicación. “Quien recibe una acusación de cualquier tipo tiene la vía legal para defenderse, pero también tiene la vía moral y ética de venir a decirlo y aclarar los posibles señalamientos que haya”, estableció.

Los señalamientos, sin embargo, no merman la confianza de sus compañeros de bancada en ambas cámaras.

“Va a tomar su decisión, él es una persona, senador de la República ejemplar, él es un hombre de leyes, él es un hombre que conoce el derecho, él va a tomar su decisión, es una decisión personal”, aseguró el vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila.

Consideró que una sobre discusión sobre el tema de Sinaloa solo beneficia a unos cuantos que están viendo moros con tranchetes, y aseveró que si alguien es responsable, tendrá que pagar.

“Nosotros no protegemos a nadie, nosotros no condecoramos a delincuentes como lo hacía Acción Nacional”, indicó.