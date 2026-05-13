Nuevos medidores de luz de la CFE: ¿Cómo son y cuándo los pondrán? Conoce cuáles son los nuevos medidores de CFE que utilizarán Bluetooth y cuándo se comenzarán a colocar en los hogares (Unsplash)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dado a conocer que actualizará los medidores de luz, los cuales utilizarán tecnología Bluetooth.

El cambio de los medidores de luz forma parte de las acciones implementadas por la CFE para la modernización y confiabilidad del servicio eléctrico en el país.

¿Cómo son los nuevos medidores inteligentes de la CFE con Bluetooth?

Con el objetivo de reforzar la confiabilidad, continuidad y eficiencia del servicio público en el suministro de energía eléctrica, la CFE ha desarrollado nuevas tecnologías, entre las que se encuentran los nuevos medidores de luz.

Estos nuevos medidores de luz funcionarán mediante un protocolo de Bluetooth, en el que los usuarios de CFE se podrán conectar a su medidor de energía mediante un asistente virtual de smart home, el cual gestionará la información de consumo de energía eléctrica de manera más precisa que los actuales.

¿Cómo afectará el nuevo sistema inteligente a tu recibo de luz?

El objetivo de los nuevos medidores de luz, los cuales implementarán un sistema inteligente y utilizarán Bluetooth, no es afectar como tal tu recibo de luz, sino que se busca que con esta nueva tecnología se mida de manera precisa el consumo de energía de los usuarios.

Junto con esta actualización, otro de los beneficios que traerá la modernización de los nuevos medidores de luz es que se facilitarán las lecturas, cortes y reconexiones a distancia las 24 horas del día, así como la mejora en el servicio de facturación al cliente.

¿Cuál es el costo de la instalación del nuevo medidor de luz?

Los nuevos medidores de luz de la CFE no tendrán costo alguno, por lo que si te interesa tener esta nueva tecnología en tu hogar, no deberás preocuparte por pagar alguna tarifa relacionada con la instalación o el nuevo equipo.

¿Cuándo y en qué estados se instalarán los nuevos medidores de luz de la CFE?

A pesar de la noticia sobre los nuevos medidores de luz, la CFE no ha dado a conocer cuáles serán los primeros estados en los que se implementará esta tecnología, y tampoco han anunciado a partir de qué fecha comenzarán a instalarse en los hogares.