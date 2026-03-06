General Román Villalvazo Barrios, prepara operativo de seguridad para la Copa Mundial de Futbol 2026

General Román Villalvazo Barrios

El General Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial de Futbol 2026 presento los detalles del operativo de seguridad que se implementará en México durante la Copa Mundial de Futbol 2026, evento que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Durante la exposición, representantes del Centro de Coordinación del Mundial señalaron que el país enfrenta dos retos principales: demostrar que México es un país seguro y organizado, y garantizar la protección de millones de visitantes que asistirán al evento.

Como parte de la estrategia denominada Plan Kukulcán, se creó una estructura especial de seguridad que integra a diversas dependencias federales.

El plan contempla la creación de tres Fuerzas de Tarea Conjuntas, una para cada ciudad sede en México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Además, se formarán siete agrupamientos adicionales para proteger sedes alternas donde se concentrarán selecciones durante sus entrenamientos.

En total participarán más de 99 mil elementos de seguridad, entre integrantes de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, policías federales y personal de seguridad privada.

También se utilizarán 188 binomios caninos, vehículos militares, drones, sistemas antidrones y 24 aeronaves que apoyarán las tareas de vigilancia.

Las autoridades explicaron que la seguridad se organizará mediante cinturones de protección, que abarcarán diferentes zonas alrededor de estadios, aeropuertos, hoteles y centros de entrenamiento.

Estos dispositivos incluirán seguridad inmediata, mediata y lejana, además de un cuarto cinturón de refuerzo en algunos casos.

En Guadalajara, por ejemplo, se desplegarán 17 mil 700 elementos exclusivamente para proteger las instalaciones relacionadas con el mundial.

También se utilizarán 578 vehículos, binomios caninos especializados en detección de explosivos y equipos de seguridad para el control de multitudes.

Otro aspecto importante será la vigilancia del espacio aéreo.

Para ello se establecerán zonas especiales de monitoreo en las ciudades sede y se utilizarán aviones interceptores, aeronaves de vigilancia y helicópteros.

Las autoridades señalaron que estas medidas no buscan restringir los vuelos comerciales, sino coordinar el tráfico aéreo para evitar riesgos.

Además, se implementará un sistema de vigilancia aérea dividido en cinco capas, que permitirá detectar cualquier actividad sospechosa.

El plan también contempla la realización de ejercicios de simulación y entrenamientos especializados para el personal de seguridad.

De acuerdo con las autoridades, alrededor de 8 mil elementos ya iniciaron capacitación en áreas como control de multitudes, medicina táctica y respuesta ante emergencias.