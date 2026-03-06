Harfuch reporta detenciones y decomisos en estrategia de seguridad en Jalisco

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a cargo de Omar Gacía Harfuch, presentó un informe sobre las acciones realizadas en el estado de Jalisco para combatir a grupos criminales y reducir la violencia en la entidad.

Durante la presentación se explicó que, mediante trabajo de inteligencia, seguimiento de estructuras delictivas y el uso de herramientas tecnológicas, las autoridades han logrado identificar zonas de operación, centros logísticos y redes de apoyo de distintos grupos criminales.

Gracias a la coordinación entre dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, así como autoridades estatales, se han realizado operativos focalizados para detener a generadores de violencia.

Las autoridades informaron que del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026 se han detenido 890 personas por delitos de alto impacto en el estado de Jalisco.

Durante estas acciones también se aseguraron 626 armas de fuego y más de 145 mil cartuchos, lo que representa una reducción del riesgo de violencia en las calles.

Asimismo, se decomisaron más de 10 toneladas de droga, incluyendo tres mil pastillas de fentanilo, y se desmantelaron tres laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas.

El informe destacó que estos resultados representan una afectación importante a la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales que operan en la región.

En materia de combate a la extorsión, el Gobierno de México implementó una estrategia nacional instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum en julio de 2025.

Desde entonces se han realizado diversas detenciones relacionadas con este delito. En total se detuvieron 44 personas y se abrieron 257 carpetas de investigación, lo que permitió una reducción del 26 por ciento en la incidencia de extorsión en Jalisco.

Entre los casos mencionados se encuentra la detención de 20 personas que operaban un centro telefónico utilizado para extorsionar a víctimas.

También se logró la captura de varios integrantes de grupos criminales dedicados al cobro de piso, venta de drogas y secuestro.

Las autoridades destacaron la detención de Gustavo “N”, identificado como jefe operativo de un grupo delictivo que operaba en Jalisco y Guanajuato, así como de Nazario “N”, señalado como generador de violencia en Tlajomulco.

Otro hecho relevante fue un operativo realizado en Tapalpa, donde fuerzas del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea llevaron a cabo una acción para detener a líderes criminales.

Tras este operativo se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintas zonas del estado, por lo que las autoridades reforzaron la presencia de seguridad para restablecer el orden.

El Gobierno de México aseguró que mantendrá el despliegue de fuerzas federales en la entidad y continuará trabajando en coordinación con el gobierno estatal para proteger a la población.

Finalmente, se destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca debilitar a las organizaciones criminales y reducir los niveles de violencia en el estado de Jalisco.