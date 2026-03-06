México requiere de liderazgos que sumen, construyan puentes y promuevan entornos de respeto, equidad e igualdad: AMPI

AMPI

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C., Jenny Althair Rivas Padilla, afirmó que hoy más que nunca, “México requiere de liderazgos que sumen, que construyan puentes y que promuevan entornos de respeto, equidad e igualdad, impulsando además el desarrollo de las nuevas generaciones”.

Señaló que el sector inmobiliario vive hoy un proceso de transformación en el que la participación femenina juega un papel decisivo y así lo demuestra el hecho de que el 57 por ciento de su membresía está conformada por mujeres, ya que esta es una de las organizaciones empresariales con mayor participación de mujeres en México.

Rivas Padilla, quien es la cuarta representante femenina en ocupar el cargo en AMPI, destacó que las mujeres aportan sensibilidad, empatía y cercanía con los actores fundamentales del sector.

Con 70 años de existencia, en AMPI, de sus 7,186 integrantes activos -al cierre de 2025-, 4,069 son mujeres, la mayoría propietarias de empresa y líderes estratégicas en la toma de decisiones del mercado. Estas cifras reflejan una transformación profunda en la gobernanza del sector, donde la mujer participa activamente en la definición de estrategias gremiales, representación ante autoridades y construcción de agenda pública con incidencia en los tres niveles de gobierno.

Y es que, en la AMPI México, señala Rivas Padilla, se tiene la convicción de que el sector inmobiliario se sustenta en la profesionalización, la ética y la colaboración, pero también en la inclusión y en la igualdad de oportunidades. Cuando las mujeres participan plenamente en la economía y en las industrias que fortalecen al país, las decisiones se enriquecen y las comunidades prosperan, precisó.

En un país gobernado por primera vez en su historia por una mujer, en AMPI, la participación femenina no es únicamente representativa; sino decisiva:

• 60% del Consejo Directivo Nacional está integrado por mujeres.

• 55% de las Coordinaciones Regionales son encabezadas por mujeres.

• 49% de las Presidencias de Sección alcanzan prácticamente la paridad.

• 57% del Staff Nacional profesional es femenino.

Pero, además, 8 de cada 10 mujeres asociadas son dueñas de su propia oficina o empresa, lo cual significa que no sólo se trata de inclusión laboral, sino de liderazgo empresarial activo, generación de empleo y formalización del mercado.

Entre los perfiles profesionales predominan:

• 21.3% en actividad inmobiliaria directa.

• 15.8% valuadoras.

• 12.8% abogadas.

• 10.8% financiadoras.

• 9.6% de especialistas en rentas.

•

Además de presencia en construcción, bróker, notaría y arquitectura.

De las 20 regiones con las que cuenta AMPI México, dos de ellas registran 70% de membresía femenina, marcando tendencia nacional ya que participan activamente en la construcción de entorno económico y regulatorio mediante:

• Incidencia en políticas públicas del sector.

• Participación en los principales organismos empresariales del país.

• Impulso permanente a la profesionalización a través de certificaciones y estándares de competencia.

• Vinculación internacional con asociaciones inmobiliarias globales.

• Promoción de negocios formales con certeza jurídica y confianza para inversionistas.

El liderazgo femenino se consolida en un momento donde el sector inmobiliario es motor estratégico de inversión, empleo y desarrollo económico nacional. Este avance responde a una visión sostenida. Desde hace nueve años, AMPI cuenta con el Comité Nacional Mujer Inmobiliaria AMPI, una estructura formal orientada a:

• Difundir programas y actividades en todas las secciones del país.

• Convocar y articular la participación de mujeres inmobiliarias.

• Mantener actualizado el directorio nacional de asociadas y afiliadas.

• Recopilar información estadística para la toma de decisiones estratégicas.

• Presentar propuestas formales e informes mensuales de evaluación.

Este modelo garantiza gobernanza, seguimiento y medición, consolidando un liderazgo femenino estructurado y con impacto real en la agenda gremial.

7º Foro Mujer Inmobiliaria AMPI 2026

En continuidad con esta estrategia, AMPI México celebrará el próximo 25 de marzo a las 9 horas en el hotel St. Regis, Ciudad de México, el 7º Foro Mujer Inmobiliaria AMPI 2026 “Liderazgo inmobiliario global: Estrategia y unidad sin fronteras”.

El Foro reunirá a la membresía y a líderes del sector empresarial e inmobiliario para:

• Analizar tendencias estratégicas de negocio.

• Impulsar la internacionalización del liderazgo mexicano.

• Fortalecer la unidad gremial con visión global.

• Generar propuestas con impacto institucional.

De esta manera, AMPI México se consolidará como uno de los espacios más relevantes para la reflexión estratégica del sector inmobiliario nacional. Además de reconocer a todas las mujeres que, con su trabajo, compromiso y talento, contribuyen a construir un mejor futuro, no sólo para México, sino para el mundo.