Desempleo en México sube a 3% de la PEA durante agosto: Inegi

Desempleo en México sube a 3% (Crisanta Espinosa Aguilar)

La tasa de desempleo en México aumentó a 3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) durante agosto de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El indicador se ubicó por encima del 2.9 por ciento registrado en agosto de 2025 y del mismo nivel reportado en julio de este año.

De acuerdo con el organismo, la población desocupada fue de 1.9 millones de personas, un incremento de 86 mil 713 personas respecto a agosto del año pasado.

Más de 62 millones participan en el mercado laboral

Durante agosto, la PEA estuvo integrada por 62.6 millones de personas de 15 años y más, equivalente a una tasa de participación de 59.3 por ciento.

Esta cifra representó un aumento de 1.3 millones de personas respecto al mismo mes de 2025.

Del total de la PEA, 60.7 millones de personas estuvieron ocupadas, lo que significó un incremento anual de 1.2 millones de trabajadores.

Por otra parte, la población subocupada, es decir, aquella que tiene necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, sumó 4.3 millones de personas, equivalente a 7 por ciento de la población ocupada.

Informalidad alcanza 55%

El Inegi reportó que durante agosto 33.4 millones de personas trabajaron en la informalidad, con lo que la tasa de informalidad laboral se ubicó en 55 por ciento.

Por sector de actividad económica, los servicios concentraron 45.9 por ciento de la población ocupada; el comercio, 19.1 por ciento; las manufacturas, 16 por ciento; las actividades agropecuarias, 9.9 por ciento, y la construcción, 7.9 por ciento.

En otras actividades económicas, que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, se concentró 0.6 por ciento de los trabajadores, mientras que 0.7 por ciento no especificó su actividad.

Participación laboral de mujeres se ubica en 46%

Por género, la PEA femenina alcanzó 25.8 millones de mujeres, con una tasa de participación de 46 por ciento entre la población en edad de trabajar.

En el caso de los hombres, la PEA fue de 36.8 millones, con una tasa de participación de 74.4 por ciento.

Los datos sobre empleo se conocen después de que la economía mexicana registrara un crecimiento anual de 1.4 por ciento durante el segundo trimestre de 2026, en un contexto marcado por la incertidumbre comercial con Estados Unidos.

En 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de México avanzó 0.6 por ciento, de acuerdo con las cifras referidas en el reporte.