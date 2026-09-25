De Zapopan a todo Jalisco: Lemus lleva el modelo de Colmenas a más comunidades

Lo que comenzó como una estrategia comunitaria en Zapopan busca convertirse en un modelo de alcance estatal. Las Colmenas impulsadas por Pablo Lemus desde su etapa como presidente municipal se han consolidado como espacios donde las familias pueden encontrar actividades educativas, culturales, deportivas y de capacitación, además de servicios que buscan atender necesidades de las comunidades.

La primera Colmena abrió en Miramar, en Zapopan, y posteriormente el esquema se extendió a zonas como San Juan de Ocotán y Villa de Guadalupe. La idea fue recuperar espacios para convertirlos en puntos de encuentro vecinal, particularmente en comunidades que enfrentan condiciones de vulnerabilidad y problemáticas relacionadas con la inseguridad.

Además de ofrecer actividades, el modelo fue planteado como una herramienta para fortalecer la convivencia y generar oportunidades dentro de los propios barrios. De acuerdo con información del Gobierno de Zapopan atribuida a registros de la Fiscalía del Estado, durante la operación de las primeras Colmenas se registraron reducciones en delitos en sus entornos, entre ellos robo a casa habitación, robo a personas, lesiones dolosas y robo al interior de vehículos.

El proyecto posteriormente cruzó los límites de Zapopan. Ya durante la administración de Lemus en Guadalajara, en 2022 abrió la primera Colmena de la ciudad, ubicada en Rancho Nuevo, y la estrategia continuó con nuevos espacios en distintos puntos de la capital jalisciense.

Entre estos espacios se encuentra la Colmena Agua Azul, que durante su primer año de funcionamiento recibió a más de 10 mil personas. El sitio reúne más de 70 talleres y servicios para diferentes edades, con una oferta que incluye actividades educativas, culturales, artísticas y deportivas.

La propuesta busca que una familia pueda encontrar distintas opciones en un mismo lugar y sin costo: desde aprender una nueva habilidad o practicar alguna disciplina deportiva, hasta acceder a servicios de salud comunitaria y capacitación. La infraestructura también contempla atención psicológica, ludoteca, gimnasio para primeras infancias, salones multidisciplinarios, galería de arte, áreas de activación física y un huerto comunitario.

Ahora, desde el Gobierno de Jalisco, Lemus plantea ampliar este modelo hacia otros municipios. La intención es que las Colmenas funcionen como espacios públicos cercanos a las comunidades, donde la recuperación de entornos se acompañe de actividades y servicios que favorezcan la convivencia y el desarrollo de las personas.

Así, el recorrido de las Colmenas va de lo local a una escala mayor: primero en Zapopan, después en Guadalajara y ahora con la intención de extenderse por Jalisco. El proyecto mantiene como eje la recuperación de espacios y la creación de alternativas gratuitas para que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan aprender, convivir, hacer deporte y desarrollar nuevas capacidades cerca de casa.