¿Qué se sabe de la muerte de Rubén Alberto Curiel Tejada? Exfiscal anticorrupción de Puebla encontrado sin vida

Rubén Alberto Curiel Tejeda El cuerpo del exfiscal fue encontrado en el sótano de un estacionamiento.

Este viernes 25 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que fue encontrado sin vida a Rubén Alberto Curiel Tejada, quien trabajó anteriormente como exfiscal anticorrupción del estado. De acuerdo con la información preliminar, se trataría de una muerte auto infringida, situación que no se ha confirmado completamente. Sin embargo, algunos hechos podrían contravenir esta primera versión.

¿Quién era Rubén Alberto Curiel Tejada y cuándo fungió como fiscal anti corrupción de Puebla?

Rubén Alberto Curiel Tejeda era un abogado y académico poblano especializado en Derecho, derechos humanos y seguridad pública. Asumió la responsabilidad de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de Puebla el 13 de noviembre de 2025. Ese día, la entonces fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, le tomó protesta como encargado de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, dentro de una reestructuración de la Fiscalía General del Estado.

#COMUNICADO | La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus condolencias a familiares y seres queridos de Rubén Alberto Curiel Tejeda, excompañero de esta institución. pic.twitter.com/XS7PU98ldW — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 25, 2026

Antes de llegar a la Fiscalía Anticorrupción, Curiel Tejeda se desempeñó en distintos puestos jurídicos y administrativos en Puebla. Entre ellos se encuentra el de director de Vinculación e Información de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y el de subconsejero Jurídico Contencioso y de Análisis Estratégico de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre la muerte de Rubén Alberto Curiel Tejeda?

El primer informe de la Fiscalía del estado señaló que fue localizado sin vida en el sótano 3 del Centro Integral de Servicios CIS de la Angelópolis. También señaló de forma preliminar, que los indicios apuntan a un posible suicidio con arma de fuego. Sin embargo, también enfatizaron que buscarán utilizar todas las líneas de investigación posibles.

No obstante, algunos reportes periodísticos han señalado que la situación que vivía Curiel Tejada no corresponden a las de alguien que buscaría quitarse la vida, ya que tenía planes y proyectos en el corto y mediano plazo a nivel laboral y académico como la presentación de un libro la próxima semana.

También, se ha reportado que el día jueves acudió a trabajar con normalidad y sin ningún indicio que sugiriera que estuviera por quitarse la propia vida.