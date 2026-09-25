Ernesto Ruffo dejará el Altiplano y continuará su proceso en prisión domiciliaria

Documentos clave La Fiscalía halló documentación que liga al exgobernador Ernesto Ruffo Appel con una red de huachicol fiscal. (Cuartoscuro y FGR)

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, dejará el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, el Altiplano, para continuar en prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos.

La modificación de la medida cautelar fue determinada este viernes durante una audiencia en la que se revisó la situación del exmandatario. Su defensa había solicitado el cambio con el argumento de su edad y condiciones de salud.

Ruffo Appel, de 74 años, se encontraba internado en el Altiplano mientras continúa el proceso en su contra. La defensa había planteado que pudiera cumplir la medida cautelar en su domicilio, al considerar que no existe riesgo de fuga y que cuenta con arraigo en el país.

¿De qué se le acusa?

El exgobernador enfrenta un proceso federal por su presunta participación en una organización dedicada al contrabando de combustible. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la red habría participado en el ingreso irregular de millones de litros de combustible a México. La indagatoria también involucra a otras personas y empresas.

Ruffo fue detenido en julio y posteriormente vinculado a proceso. En un inicio, una jueza determinó que permaneciera en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

¿Por qué cambió la medida cautelar?

La defensa solicitó revisar la prisión preventiva y argumentó principalmente la edad del exgobernador y sus condiciones de salud. El planteamiento se realizó después de que una jueza federal concediera una suspensión que obligó a revisar nuevamente la medida cautelar.

La suspensión, por sí misma, no había otorgado a Ruffo el derecho a continuar su proceso desde su domicilio. La FGR había aclarado previamente que sería necesario que el juez de Control realizara una nueva revisión y determinara si procedía modificar las condiciones de su prisión preventiva.

Con la resolución emitida este viernes, Ruffo podrá abandonar el Altiplano y continuar su proceso bajo prisión domiciliaria.

El cambio de medida cautelar no implica que haya sido absuelto ni que el proceso penal haya concluido. El exgobernador continuará sujeto al procedimiento judicial y deberá cumplir las condiciones establecidas por la autoridad mientras se desarrolla el caso.