Nuevo libro de Primaria reconocerá la participación femenina en la construcción del país

Inicio de los trabajos para elaborar el nuevo libro de Historia para Primaria, de 4.º a 6.º grado Salón Nishizawa (Especial)

Se han iniciado los trabajos para la elaboración del nuevo libro de Historia de 4º a 6º de Primaria, los cuales incluirán a las mujeres. Se pretende que estos cambios recuperen las narrativas de a las heroínas y mujeres que participaron en la creación de la nación “Nunca más un libro de Historia sin mujeres”, aseguró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Además destacó que, en Tiempo de Mujeres, se impulsa la construcción de una narrativa histórica más incluyente en donde se reconozca la participación de las mujeres en la vida y el desarrollo del país.

“Hoy dimos un gran paso en esa tarea junto a especialistas que, a través de sus investigaciones, contribuirán a dar vida a un nuevo libro de primaria en el que todas las niñas de México podrán encontrar en sus páginas, por fin, una historia que las incluya a ellas”, destacó.

Estos libros pretenden en particular visibilizar los aportes de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y militantes que han contribuido a la construcción de México, esto siguiendo la encomienda de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que la edición de un nuevo libro que incorpore y destaque sus aportaciones.

La directora general de Materiales Educativos, Nadia López García, comentó que se vive un momento histórico en el que se puede escuchar a las mujeres, en especial a las indígenas, migrantes y campesinas, pero también a las niñas, y añadió que elaborar el nuevo libro permitirá plasmar esas voces del pasado y del presente.

¿Cuál será el proceso para el nuevo libro de texto de historia?

La producción constará de 3 momentos. El primero se refiere a la integración del contenido histórico del libro; el segundo, a la adaptación didáctica de ese contenido mediante la participación de maestras, maestros y estudiantes normalistas de Educación Primaria; el tercero corresponde al proceso de validación, durante el cual se revisará tanto el contenido histórico como la perspectiva didáctica, con el objetivo de que pueda enviarse a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para su impresión y que, en el mes de septiembre, los ejemplares puedan entregarse para su uso en el ciclo escolar 2026-2027

¿Quiénes participaran en la creación del nuevo libro?

Encabezados por Delgado, esto libro estarán formados bajo la supervisión de de historiadoras e historiadores reconocidos en el país, entre los que destacan: la directora de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia, María Elisa Velázquez Gutiérrez; la investigadora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, María Gabriela Iturralde Nieto; la investigadora de la UNAM, Diana Irina Córdova Ramírez; el historiador, analista político y profesor emérito de El Colegio de México, Lorenzo Meyer Cossío, y el doctor Felipe Ávila Espinosa, titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

Las y los historiadores manifestaron su disposición a trabajar con la SEP y agradecieron que se les haya considerado para el nuevo libro, el cual también planea incluir temas como la afrodescendencia, la diversidad de género, los pueblos indígenas, las enfermedades y la salud, la migración, profundizar en la etapa colonial e incorporar el mayor número posible de imágenes.