Semarnat revoca concesión en Playa Las Cocinas, Punta de Mita

Playa Las Cocinas, Punta de Mita (Angie Tovar )

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que, tras una revisión “técnica, jurídica y administrativa”, decidió revocar la concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) otorgada a Cantiles de Mita S.A. de C.V. en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, Nayarit, al acreditarse incumplimientos a las bases de la concesión por la ejecución de obras e instalaciones no autorizadas por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (DGZFMTAC) de la Semarnat.

Derivado de esta determinación, la dependencia definió replantear el proyecto mediante una nueva ruta de acción que permita atender las afectaciones ambientales identificadas, promoviendo así la protección de los ecosistemas costeros y el libre tránsito por la playa.

La decisión es el resultado del trabajo coordinado entre la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General de la República (FGR), así como de los análisis técnicos realizados por especialistas de la DGZFMTAC, de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) y de la Unidad Coordinadora de Oficinas de Representación y Gestión Territorial de la Semarnat (UCORGT).

Asimismo, la dependencia sostuvo un diálogo con habitantes de la comunidad y autoridades locales, cuyos planteamientos fueron incorporados al análisis técnico para definir una alternativa que concilie la protección ambiental, la seguridad de la zona y el interés público.

Como parte de esta nueva ruta, se evalúa el mejor procedimiento de restauración que técnicamente resulte necesario y conveniente que incluya dentro del programa integral de restauración ambiental la recuperación de la vegetación costera y rehabilitación del sitio, privilegiando soluciones basadas en la naturaleza y garantizando el libre tránsito.