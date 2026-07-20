Aranceles a calzado chino no reactivó industria mexicana; se mantiene contrabando

Industria nacional del calzado no se ha beneficiado de aranceles al calzado asiático, sobre todo chino

La imposición de aranceles al calzado proveniente de Asia, sobre todo China no ha impactado de manera positiva para la industria nacional pues se mantiene el contrabando de este tipo de artículos que golpea la producción y venta de este sector.

La industria del calzado dejó de importar 88 millones de pares desde Asia (equivalente al 40% de la producción nacional) por la imposición arancelaria, sin embargo, este beneficio no reactivó la fabricación local derivado del aumento en el contrabando ilegal de zapatos, reprochó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical), Juan Carlos Cashat Usabiaga.

Explicó que el consumo nacional aparente se ubica alrededor de los 350 millones de pares anuales, lo que contrasta cuando la industria del calzado en México produce entre 220 y 210 millones de pares y ha caído la importación de casi 90 millones de pares.

“Las acciones que se han venido haciendo los últimos meses el año pasado, están surtiendo efecto. Sin embargo, no es ni cerquita el efecto que esperábamos. La realidad es que no hay muchos otros temas que estemos viendo que causen la entrada de producto ilegal o desleal. Entonces, pues lo que queda es el contrabando. Realmente es un tema de contrabando que está afectándonos directamente a la industria”, lamentó.

El dirigente empresarial detalló que China disminuyó 54.72% sus importaciones definitivas, con lo cual ingresaron a México solo 10.9 millones de pares de calzado, luego de la implementación de aranceles en 35%, así como regulaciones contra las importaciones de calzado que llevó a la reducción de la oferta de productos subvaluado.

En el marco de la presentación de la edición 95 de Sapica, Cashat Usabiaga dijo que por lo menos ingresan unos 50 millones de pares de calzado a través de contrabando, aunque esto no es medible, sí se palpa entre las calles del país con las ventas ilegales.

Recalcó que las cifras “no cuadran”, cuando el consumo per cápita, el cálculo oficial arroja entre 2 y 2.5 pares por persona al año, una cifra que el sector considera irreal frente al promedio estimado cercano a los 4 pares.

Más allá de la amenaza del contrabando, la industria del calzado enfrenta la oportunidad histórica de expandir su presencia en Estados Unidos gracias a la certidumbre del T-MEC y la cercanía geográfica.

Actualmente, Estados Unidos absorbe cerca del 85% de las exportaciones mexicanas de calzado. Sin embargo, la participación global de México en ese mercado aún es moderada.

Para el primer trimestre del 2026, las exportaciones definitivas sumaron 3.42 millones de pares de calzado, al comparar contra el mismo periodo de 2025, se observa un aumento del 16% equivalente a 475,000 pares de calzado.

El presidente de la CICEG destacó que el Clúster Moda de Guanajuato representa el tercer sector económico más importante del estado por su aportación al Producto Interno Bruto, integrado por más de 19,500 unidades económicas, de las cuales más de 6,000 se dedican a la fabricación de calzado y artículos de piel, generando más de 150,000 empleos directos.