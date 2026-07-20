Trayectoria de la tormenta tropical Fausto estados afectados en México

Fausto esta catalogado como tormenta tropical en el océano Pacífico Norte pero en el transcurso del lunes 20 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se continúa intensificando; por lo que en las próximas horas podría fortalecerse y convertirse en huracán.

Durante el día, se informó que el fenómeno meteorológico se encontraba aproximadamente a 1,265 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas en Baja California Sur.

¿La tormenta tropical Fausto podría convertirse en Huracán?

El SMN y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informaron que aunque su trayectoria actual lo mantiene alejado de las costas mexicanas.

Hasta ahora se mantiene monitoreo constante para conocer su estado y aplicar las medidas de seguridad necesarias en las zonas costeras en caso de ser necesarias.

Este fenómeno tropical presenta vientos de hasta 110 kilómetros por hora, lo cual representa su rápido avance y alejamiento progresivo del territorio nacional.

La tormenta tropical Fausto Podría convertirse en huracán en las próximas horas. (Conagua)

Asimismo, se espera que en las próximas horas evolucione a ciclón categoría 1. Asimismo, las autoridades informaron que podría llegar a categoría 2.

¿Qué estados podría afectar la tormenta Fausto en México?

La tormenta se encuentra al norte del país en el océano Pacífico y en caso de acercarse a playas del territorio nacional podría afectar a las entidades de:

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Jalisco

Colima

¿Fausto podría llegar a territorio mexicano?

El SMN informó que debido a su lejanía no se prevén afectaciones por lluvias y oleaje elevado, ni efectos significativos en estados del norte.

Por el momento no representa un peligro inmediato en el territorio y no es necesaria la emisión de alguna alerta de emergencia.