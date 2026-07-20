FDA confirma tras análisis que lechuga de Taylor Farms en México es fuente de ciclosporiasis

Brote de ciclosporiasis en Estados Unidos (VALENTYN SEMENOV)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), indicó que los datos de una indagación sobre un brote de ciclosporiasis en cinco estados del país norteamericano apuntan a una lechuga iceberg troceada procedente de las instalaciones de Taylor Farms en México como el origen de la infección.

Mediante una publicación en X, la agencia estadounidense indicó estar convencida de que la lechuga de las instalaciones con sede en el país es la causa de los casos de enfermedad asociados a los restaurantes de Taco Bell, de Yum Brands, en Míchigan y otros cuatro estados.

“La investigación de rastreo de la FDA y los datos del brote continúan convergiendo en la lechuga iceberg rallada de las ubicaciones de Taylor Farms en el centro de México. La FDA continuará trabajando con socios federales y estatales para investigar este brote multiestatal y asegurar que los productos implicados en este brote hayan sido retirados del mercado”, destacó la FDA en su cuenta de X.

La FDA había informado el sábado que una muestra de lechuga, obtenida durante la vigilancia fronteriza de productos de Taylor Farms de México, había dado positivo para el parásito Cyclospora. Sin embargo, el domingo señaló que ese resultado debía considerarse un falso positivo tras una nueva revisión realizada por expertos de laboratorio.

El excomisionado de la FDA Scott Gottlieb expresó que el falso positivo no socavaba las conclusiones de la agencia, ya que los investigadores se basaban principalmente en pruebas epidemiológicas más que en análisis de laboratorio.

“La prueba concreta que dio positivo y que resultó ser un falso positivo se realizó con muestras recientes. Por lo tanto, no se trata del producto afectado, que entró en la cadena de suministro hace tres semanas”, informó Gottlieb.

Las autoridades sanitarias de Míchigan notificaron el lunes 6 mil 148 casos relacionados con el brote, lo que supone un aumento de mil 146 casos desde su última actualización del viernes.

El brote ha provocado 102 hospitalizaciones en el estado, sin que se haya informado de fallecimientos.