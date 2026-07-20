“La justicia siempre alcanza a los criminales”: embajador de EE.UU tras cadena perpetua a Mayo Zambada

El embajador de EE.UU en México, Ronald Johnson lanza advertencia a criminales (Camila Ayala Benabib)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson celebró la condena a cadena perpetua contra uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada que le impuso un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York y advirtió que “la justicia siempre alcanza a los criminales.

El diplomático estadounidense recalcó que esta condena contra el Mayo Zambada es un mensaje claro para quienes envenenan con drogas o fentanilo de que siempre pagarán por ello sin importare el tiempo que pase.

“La sentencia de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, envía un mensaje claro: quienes envenenan a nuestras comunidades con fentanilo y generan violencia rendirán cuentas, sin importar quiénes sean ni cuánto tiempo haya pasado”, advirtió Johnson en un mensaje e su cuenta de X

Este lunes 20 de julio, el juez federal Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, impuso a Ismael “El Mayo” Zambada cadena perpetua y una orden de confiscación por 15 mil millones de dólares con lo que Estados Unidos cerró el proceso penal contra uno de los cofundadores del Cártel de Sinaloa.

CARTA

Previo a escuchar su sentencia, Zambada leyó una carta donde asumió su responsabilidad y pidió el fin de la violencia en México.

“Si hay algo valioso que pueda decir hoy, es esto: la violencia debe terminar. Tanto en México como en otros lugares afectados por este tipo de delitos, se pierden demasiadas vidas, se destruyen demasiadas familias y demasiados jóvenes quedan atrapados en un ciclo que solo conduce a la cárcel o a la muerte”, afirmó.

Zambada reconoció que creció en un entorno donde la violencia y el crimen parecían normales, pero dejó claro que eso no justificaba nada.

Sostuvo que llega un momento en que cada persona debe hacerse responsable de sus decisiones.

“No estoy aquí para pedir compasión; estoy aquí para asumir mi responsabilidad y pedir perdón por el daño que causé y por el ejemplo que di”, sostuvo