Plan Kukulcán: Harfuch presenta la estrategia de seguridad para el Mundial FIFA 2026

Omar García Harfuch El titular de la SSPC ha mantenido reuniones con autoridades de las ciudades sede y FIFA para garantizar la seguridad. (Presidencia de México/EFE)

Las autoridades del Gobierno de México continúan trabajando para garantizar la seguridad de todas y todos los asistentes a la Copa del Mundo de la FIFA de este 2026. Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de marzo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, (SSPC), Omar García Harfuch, presentó el Plan Kukulcán, que estará coordinando a dispositivos y elementos de resguardo en estadios, carreteras y puntos claves durante la Copa del Mundo.

Gobierno presenta Plan Kukulcán para seguridad del Mundial FIFA 2026

“México se prepara para recibir a millones de personas en lo que será uno de los eventos más importantes. Por eso, el gobierno de México, en coordinación con Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México implementa la estrategia de seguridad denominada Plan Kukulcán, diseñada para garantizar condiciones de protección, antes, durante y después de la realización de este evento internacional”, expresó el titular de la SSPC.

¿Cómo Funcionará el Plan Kukulcán?

El plan opera como un dispositivo de vigilancia y prevención integral, liderado por el CNI, que organizará mesas de trabajo, reuniones periódicas y análisis de riesgos para detectar y neutralizar amenazas de manera proactiva.

Incluirá medidas como:

Fortalecimiento de controles fronterizos

Ciberseguridad avanzada

Monitoreo en aeropuertos, sedes deportivas y áreas de alta afluencia turística.

La colaboración internacional será clave, con acciones conjuntas de inteligencia y seguridad fronteriza junto a Estados Unidos, Canadá y la FIFA, asegurando un enfoque transfronterizo para mitigar riesgos globales.

Entre sus componentes destacan la gestión de movilidad, vigilancia digital y protocolos de respuesta rápida a incidentes

El enfoque preventivo abarcará la evaluación continua de riesgos para evitar delitos que podrían surgir por las grandes concentraciones de personas, con participación de autoridades federales, estatales y municipales.

Así será el despliegue militar del Plan Kukulcán para el Mundial FIFA 2026

Por su parte, El general Villalvazo enfatizó que el plan involucrará un despliegue masivo de efectivos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) preparará unos 99 mil elementos para tareas de vigilancia, patrullaje y respuesta rápida. Más de 17 mil a 20 mil integrantes de las Fuerzas Armadas participarán directamente en los operativos terrestres, con énfasis en cinturones de seguridad alrededor de los lugares clave.

Seguridad en el Mundial Elementos de la Defensa Nacional dieron a conocer los detalles y acciones específicas durante la Copa del Mundo para salvaguardar la seguridad.

Estas medidas incluyen patrullajes conjuntos, monitoreo aéreo y protocolos para prevenir incidentes en espacios públicos. La estrategia también contempla el uso de tecnología avanzada para el monitoreo en tiempo real y la coordinación con la FIFA, asegurando el cumplimiento de estándares globales de seguridad.

“El objetivo es mostrar un México confiable, seguro y organizado”, afirmó Villalvazo durante la presentación, subrayando la colaboración interinstitucional para mitigar riesgos en un evento que atraerá a millones de visitantes internacionales.