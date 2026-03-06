Rosa Icela destaca estrategia de paz en Jalisco que impulsa jornadas comunitarias y apoyo a jóvenes

Rosa Icela Rodríguez, informó sobre las acciones realizadas en el estado de Jalisco como parte del primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, el cual busca atender las causas que generan la violencia mediante actividades comunitarias, programas sociales y trabajo coordinado entre autoridades.

Durante la mañanera se explicó que en el estado se llevaron a cabo diversas reuniones de las llamadas Mesas de Paz, donde participan autoridades de los tres niveles de gobierno. En total se realizaron 52 sesiones de la Mesa de Paz estatal y 3 mil 876 reuniones regionales, en las que se alcanzaron 183 acuerdos para mejorar la seguridad y la convivencia social.

Las autoridades señalaron que este trabajo se realiza en coordinación con el gobierno estatal encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro y con los gobiernos municipales de la entidad.

Entre las actividades destacadas se encuentran 278 jornadas por la paz organizadas en diferentes municipios, en las que participaron más de 100 mil personas. En estos encuentros se realizaron ferias deportivas, recuperación de espacios públicos, talleres comunitarios y actividades culturales que buscan fortalecer la convivencia social.

También se impulsó la difusión de la Cartilla de Derechos y se realizaron ferias de salud para mujeres, capacitaciones para servidores públicos y talleres de prevención de violencia.

En septiembre de 2025 se instaló el Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica, así como consejos municipales con el objetivo de coordinar esfuerzos institucionales. Gracias a estas acciones, se ofrecieron más de 91 mil servicios y trámites a la población.

Otra de las estrategias aplicadas fue el trabajo directo en colonias prioritarias. Las autoridades informaron que se visitaron 33 colonias, donde se realizaron más de 32 mil visitas casa por casa para conocer las necesidades de los habitantes.

En el municipio de Tlajomulco se otorgaron más de 32 mil servicios y se realizaron 12 mil visitas domiciliarias en 14 colonias consideradas prioritarias. Además, se instalaron 11 comités de paz y se organizaron ferias y jornadas comunitarias con la participación de más de ocho mil personas.

En Tlaquepaque también se registraron importantes avances. En ese municipio se brindaron más de 59 mil servicios y trámites, además de más de 20 mil visitas casa por casa en 19 colonias.

Las autoridades destacaron que estas visitas permiten identificar problemas sociales y acercar programas gubernamentales a la población.

Asimismo, se informó que el gobierno federal trabaja en nuevas estrategias enfocadas en los jóvenes, siguiendo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre las acciones previstas se encuentra la creación de 22 nuevos planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, además de un centro de bachillerato tecnológico agropecuario en el municipio de El Salto.

También se crearán cuatro telebachilleratos comunitarios, se ampliarán centros de educación tecnológica y se construirán cuatro centros comunitarios “México Imparable” en Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.

Las autoridades explicaron que estos proyectos buscan ofrecer oportunidades educativas, deportivas y culturales para los jóvenes.

Finalmente, se informó que desde enero de 2025 se han realizado mil 556 actividades dirigidas a jóvenes, incluyendo tequios comunitarios, murales y rodadas por la paz.

El Gobierno de México reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso para fortalecer la convivencia social y avanzar en la construcción de la paz en el estado de Jalisco.