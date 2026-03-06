Saúl Monreal asegura que su aspiración al gobierno de Zacatecas no es nepotismo

Saúl Monreal (Adolfo Vladimir)

El senador de Morena Saúl Monreal rechazó que su aspiración a contender por la gubernatura de Zacatecas represente un caso de nepotismo y calificó como injusta la decisión de la dirigencia nacional de su partido de excluirlo del proceso interno para definir a su candidato o candidata al gobierno estatal.

Las declaraciones surgieron luego de que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunciara que el legislador no será incluido en las encuestas con las que el partido seleccionará a su aspirante para las elecciones de 2027. La decisión se relaciona con los lineamientos internos que buscan impedir el nepotismo electoral, es decir, que familiares directos de gobernantes en funciones compitan por sucederlos en el cargo.

En el caso de Zacatecas, el actual gobernador es David Monreal Ávila, hermano del senador, lo que colocó su aspiración en el centro del debate interno sobre la aplicación de estas reglas.

Ante esta situación, Saúl Monreal expresó su inconformidad con la dirigencia partidista y sostuvo que su proyecto político no debe considerarse nepotismo. El senador afirmó que su intención es participar en igualdad de condiciones dentro del proceso interno y que la decisión de excluirlo no toma en cuenta la opinión de las bases del movimiento.

También advirtió que impedir su participación podría generar inconformidad entre militantes y simpatizantes en la entidad, e incluso afectar la competitividad del partido en los comicios locales.

Saúl Monreal, originario de Fresnillo y actualmente senador de la República, forma parte de una familia con larga trayectoria política en Zacatecas, donde varios de sus hermanos han ocupado cargos públicos, incluido el exgobernador y actual diputado federal Ricardo Monreal.