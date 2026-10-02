Salud refuerza capacidades médicas para detectar y tratar la leishmaniasis en zonas endémicas

La detección oportuna, el diagnóstico confiable y la aplicación segura de tratamientos son elementos fundamentales para prevenir complicaciones, reducir secuelas y evitar discapacidad asociada con la leishmaniasis, señalaron especialistas durante la Reunión Nacional de Leishmaniasis: “Competencias para la Atención Integral en Territorios Endémicos en México”.

El encuentro fue organizado por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece) y la Secretaría de Salud de Quintana Roo, en Cancún, con la participación de personal médico y sanitario de distintas entidades del país.

Durante tres días, profesionales de Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán, junto con especialistas nacionales e internacionales, intercambiaron conocimientos y experiencias para fortalecer la atención de esta enfermedad en las regiones donde se presenta.

Entre los temas abordados estuvieron la situación epidemiológica de las leishmaniasis, el reconocimiento clínico temprano, diagnóstico parasitológico y molecular, toma adecuada de muestras, selección y seguimiento de tratamientos, así como la vigilancia de los insectos transmisores y de los factores ambientales que favorecen la propagación de la enfermedad.

La participación de especialistas de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) permitió compartir recomendaciones sobre la selección de tratamientos, el uso racional y seguro de medicamentos y el seguimiento de los pacientes.

Las autoridades sanitarias señalaron que este intercambio contribuyó a homologar criterios y fortalecer la toma de decisiones clínicas, con el propósito de brindar una atención integral y de calidad.

La reunión incluyó talleres prácticos dirigidos a trasladar los conocimientos adquiridos a procedimientos aplicables tanto en unidades médicas como en campo. Uno de los principales objetivos fue mejorar la toma de muestras, considerada un componente relevante para fortalecer el proceso diagnóstico.

Asimismo, el encuentro permitió reforzar la coordinación entre los componentes clínico, epidemiológico, entomológico, diagnóstico y operativo, con la finalidad de mejorar la respuesta institucional ante los casos de leishmaniasis.

La leishmaniasis es una enfermedad causada por un parásito que puede afectar principalmente la piel y, en determinados casos, otras partes del organismo. Una de sus manifestaciones más frecuentes son las lesiones cutáneas, que pueden dejar cicatrices y otras secuelas cuando no se recibe atención médica de manera oportuna.

La transmisión ocurre mediante la picadura de pequeñas moscas del género Lutzomyia infectadas con el parásito. Estos insectos pueden adquirirlo al picar a una persona o animal infectado y posteriormente transmitirlo a otros individuos.

Por ello, las autoridades sanitarias destacaron la importancia de mantener la vigilancia y control de los insectos transmisores, particularmente en las zonas donde la enfermedad es endémica, además de fortalecer las capacidades del personal médico para identificar y atender los casos de manera temprana.