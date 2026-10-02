Exige PAN cárcel para servidores públicos involucrados en huachicol; Morena se opone

Aseguramiento de Huachicol (FGR)

El PAN en la Cámara de Diputados busca que las sanciones por huachicol fiscal no se limiten a multas y alcancen también a servidores públicos y agentes aduanales que participen en el ingreso y distribución ilegal de combustibles.

Los diputados Federico Döring Casar, Héctor Saúl Téllez Hernández y Eva María Vásquez Hernández cuestionaron las medidas planteadas para combatir el contrabando de hidrocarburos; advirtieron que las reformas aduaneras y la digitalización serán insuficientes si no se traducen en controles efectivos y responsabilidades para quienes intervengan en estas operaciones.

Durante la sesión de la Comisión de Hacienda el PAN destacó que se calcula en más de 700 mil millones de pesos la afectación al erario relacionada con el huachicol fiscal.

Por ello, Döring aseguró que es insuficiente que las infracciones relacionadas con este delito sólo sean multas; por ello, exigió que también se establezcan responsabilidades penales para los servidores públicos que permitan el ingreso de combustible de contrabando.

“Es absolutamente insuficiente que meter de contrabando un barco con 20 millones de litros de diésel de huachicol por Altamira sólo se sancione con multa y no con cárcel a los servidores públicos que lo permitieron”, sostuvo.

El legislador señaló que en la cadena del llamado huachicol fiscal participan distintos actores, entre ellos importadores, agentes aduanales y servidores públicos de áreas como aduanas, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía, por lo que planteó que las sanciones alcancen a cada uno de los eslabones involucrados.

En su intervención, Héctor Saúl Téllez cuestionó que se pretenda avanzar en sistemas de digitalización y monitoreo mientras persisten dificultades para detectar operaciones de contrabando de combustibles.

“¿Cómo podemos creer en este avance si para el propio gobierno ha sido tan difícil detectar el monitoreo de decenas de barcos que han hecho contrabando con el huachicol?”, cuestionó.

La panista Eva María Vásquez pidió que las mesas de trabajo con los sectores involucrados se traduzcan en modificaciones concretas a los dictámenes y no únicamente en ejercicios de consulta.

“Una mesa de trabajo no puede convertirse en una fotografía, no puede ser solamente el espacio para decir que escuchamos a la sociedad”, dijo.

¿Qué sanciones proponen?

Además de las sanciones penales, los diputados panistas propusieron suspender la patente de los agentes aduanales involucrados en estas conductas; el PAN lamentó que esta propuesta fuera rechazada durante los trabajos de la Comisión de Hacienda por Morena y sus aliados.

La bancada panista adelantó que llevará nuevamente sus propuestas al Pleno de la Cámara de Diputados e insistirá en establecer penas de cárcel para los servidores públicos que participen en cualquier etapa de la cadena de ingreso y distribución de combustibles de contrabando.