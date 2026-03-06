Sectur anuncia que se trabaja en una reforma a la Ley General de Turismo

Josefina Rodríguez presenta al Consejo Nacional Empresarial Turístico los avances de la estrategia general de turismo

Durante su participación en la Asamblea General Ordinaria Anual del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora anunció que la dependencia trabaja en una reforma a la Ley General de Turismo, además, presentó los avances de la estrategia general de turismo a las y los empresarios, cámaras y asociaciones miembros.

De acuerdo con lo presentado por Rodríguez Zamora, al reformar de Ley General de Turismo se busca incorporar la regulación de plataformas tecnológicas de hospedaje; reforzar cuidados a la infancia para prevenir riesgos como trata de niñas, niños y adolescentes en el sector turístico; la revisión de la tarea estadística en la Ley y del Registro Nacional de Turismo (RNT) para su evolución, así como la incorporación de segmentos de turismo conforme a lo establecido por la ONU Turismo y por la política turística vigente.

Con el objetivo de fortalecer el turismo de reuniones en el país, la Secretaría de Turismo, CNET y el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir), realizaron una mesa de trabajo en torno a la conceptualización de un “buró de Convenciones de México”.

En consonancia, la Sectur suscribió el Memorándum de Entendimiento / Industria de Reuniones, con la finalidad de impulsar el crecimiento y la competitividad de este segmento en México y de sus destinos en el mercado global.

Como parte del plan de turismo nacional en materia de promoción, será relanzada durante el próximo Tianguis Turístico, que se llevará a cabo en Baja California del 28 de abril al 1 de mayo.

En este relanzamiento, como parte del trabajo interinstitucional con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México, se incorporará a la página inteligencia artificial para experiencias personalizadas, contenido estratégico, mapas dinámicos y experiencias inmersivas.