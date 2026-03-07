¿Andrés Manuel López Obrador está hospitalizado? Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre la salud del expresidente

La tarde de este 7 de marzo comenzó a circular una versión que supuestamente aseguraba que el expresidente Andrés Manuel López Obrador habría sido hospitalizado en la Ciudad de México tras presentar complicaciones de salud.

De acuerdo con diversos reportes periodísticos, el exmandatario habría sido ingresado en el Hospital General Militar de la capital del país para recibir atención médica especializada.

La información señala que el ingreso estaría relacionado con un posible problema cardiaco, aunque hasta el momento no existe una postura oficial que confirme o detalle la situación.

El tema no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a preguntar por el estado de salud de AMLO, generando una ola de especulaciones mientras se espera información más precisa.

El ex presidente @lopezobrador_ está internado en Hospital General Militar por una afección cardiaca — Jorge Fernández Menéndez (@J_Fdz_Menendez) March 7, 2026

El posible problema cardiaco que habría provocado la hospitalización

Los primeros reportes apuntan a que la hospitalización de AMLO estaría relacionada con una complicación cardiaca, lo que habría motivado que recibiera atención médica inmediata.

Aunque los detalles son escasos, fuentes periodísticas han señalado que el exmandatario habría sido trasladado para ser evaluado por especialistas. Hasta ahora no se han difundido partes médicos oficiales ni diagnósticos confirmados.

Cabe recordar que durante su trayectoria política, López Obrador ha enfrentado algunos episodios relacionados con su salud. El más recordado ocurrió en 2013, cuando sufrió un infarto al miocardio que lo llevó a ser hospitalizado y posteriormente a someterse a un proceso de recuperación.

Ese antecedente ha provocado que las versiones sobre su posible problema del corazón generen mayor preocupación entre simpatizantes y observadores de la política nacional.

Sin confirmación oficial sobre el estado de salud del expresidente AMLO

A pesar del ruido informativo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del equipo cercano del expresidente ni de autoridades federales.

Esta falta de información ha alimentado la incertidumbre. Mientras algunos medios reportan la hospitalización de AMLO, otros señalan que todavía no se ha emitido un comunicado que confirme el ingreso hospitalario o el estado actual del exmandatario.

La ausencia de un pronunciamiento claro ha convertido el tema en una de las conversaciones más comentadas del día en la esfera política mexicana.

AMLO y su vida tras dejar la presidencia

Tras concluir su mandato en 2024, Andrés Manuel López Obrador decidió retirarse de la vida pública y mudarse a su rancho en Palenque, Chiapas.

En diversas ocasiones expresó que su intención era mantenerse alejado de la política activa y dedicarse a escribir, así como a llevar una vida más tranquila después de décadas de intensa actividad política.

Por ello, cualquier noticia relacionada con su estado de salud suele despertar una fuerte reacción mediática y social, debido al peso histórico que mantiene como una de las figuras políticas más influyentes del México contemporáneo.

Mientras continúan circulando reportes sobre su presunta hospitalización, la atención ahora está puesta en si en las próximas horas se emitirá un comunicado oficial que confirme o desmienta la información.