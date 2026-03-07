Consejeros de Morena recuerdan a Trump que su país demanda consumo de drogas

Durante la sesión del Consejo Nacional de Morena, sus diputados federales rechazaron las críticas del gobierno de Estados Unidos, y le recordaron al presidente de la nación vecina, Donald Trump, que su país demanda el consumo de drogas.

El vocero de los legisladores morenistas, Arturo Ávila, cuestionó que Donald Trump se exprese de manera irónica sobre la soberanía de México y las acciones de gobierno para erradicar el trasiego de drogas

Arturo Ávila pidió al Consejo Nacional del partido a que dije su posicionamiento en contra de esas declaraciones, pues destacó que México ha emprendido uno de los esfuerzos más importantes de su historia reciente para combatir al crimen organizado, con resultados tangibles en decomisos históricos de drogas, desarticulación de redes criminales y detenciones relevantes.

Puntualizó que el fenómeno del narcotráfico es un problema transnacional, que también involucra factores como el tráfico ilegal de armas hacia México y el alto consumo de drogas en Estados Unidos, por lo que pretender responsabilizar únicamente a nuestro país distorsiona la naturaleza del problema.

El vocero de los diputados agregó que México es una nación libre, independiente y soberana, y que las decisiones sobre la política de seguridad y el rumbo del país corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones democráticas.

Ávila solicitó al Consejo Nacional de Morena que se incluyera en su pronunciamiento formal el rechazo a las declaraciones del mandatario estadounidense. La propuesta fue aceptada por el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, quien acordó incorporar dicha postura dentro del posicionamiento del órgano partidista.