Mujeres, frente a violencia estética, y mujeres que piensan son excluidas, dicen jóvenes y diputadas

CDMX — Mujeres que ocupan espacios al pensamiento, y no a acicalar su cuerpo para satisfacer al sistema patriarcal, son mujeres excluidas, porque mujeres seguras de sí mismas son la amenaza número 1 de los hombres, dijo la activista corporal Fernanda Flores.

En el marco del 8M, Día Internacional de las Mujeres, un total de 350 mujeres jóvenes de todo el país que reunió la morenista María Teresa Ealy Ortiz en la Cámara de Diputados, Fernanda Flores, quien dijo que ya no es “tan joven”, porque también este sistema de denominación pública de los hombres decide la edad de la juventud de las mujeres, porque después de los 30 años, tú, mujer, ya no eres joven.

La activista corporal compartió que después de 10 años de empeñarse, hasta poner en riesgo de su vida, comprendió que ella sólo estaba en guerra con su cuerpo para satisfacer estereotipos de belleza.

Fernanda Flores dijo que hoy sabe que las mujeres que se dejan de ver como “un proyecto eterno de reparación” son mujeres que tienen tiempo para pensar.

“Las mujeres seguras de sí mismas son una amenaza para el sistema que intenta controlarnos. Las mujeres que dejamos de vernos como un proyecto eterno de reparación tenemos tiempo de pensar, de vernos más allá que un cuerpo fallido, y vemos nuestro potencial. Mujeres pensando y cuestionando somos el enemigo número del sistema patriarcal, porque una mujer que tiene espacio mental para pensar en otra cosa que no sea para cambiar su cuerpo piensa en llegar a la Presidencia (de México), expuso la activista.

Fernanda Flores puntualizó que los estereotipos de la belleza excluyen a las mujeres racializadas, gordas, a las trans, a las discapacitadas y a las mayores de 30 años.

Comentó que fue en 2018 cuando en México se reconoció que las mujeres viven esta violencia estética. Esta violencia, dijo, es un concepto, que discrimina, excluye, provoca desigualdades, daña la salud emocional, genera agresiones físicas.

“Una vez leí que sólo 4 por ciento de las mujeres en el mundo se sienten bellas”.

Mónica Díaz García, representante del Canal del Congreso, resaltó que las mujeres jóvenes representan una generación que ya no espera su turno para participar en la vida pública, sino que está lista para tomar la palabra y transformar su realidad.

Anotó que los derechos que hoy ejercen las mujeres son resultado de la valentía y persistencia de generaciones que alzaron la voz para abrir espacios en distintos ámbitos. “Nada de lo que tenemos ha sido gratuito, cada derecho, cada lugar en la vida pública y cada posibilidad de participar en la construcción del país ha sido resultado de las que antes decidieron alzar la voz”.

Indicó que desde los medios de comunicación también se contribuye a visibilizar las luchas de las mujeres y a ampliar la conciencia social sobre los cambios que aún se requieren; compartir historias y experiencias permite fortalecer la participación femenina y generar transformaciones colectivas.

Asimismo, afirmó que la presencia de mujeres jóvenes en espacios de deliberación política demuestra que existe una generación dispuesta a proponer, decidir y construir el futuro del país, por lo que es fundamental que estos espacios continúen impulsando la participación de las mujeres en la democracia.

La periodista Cynthia Dávalos anotó que las mujeres que integran este parlamento tienen la convicción de participar, proponer y cambiar las cosas en el país. Sin embargo, lamentó que las mujeres todavía son minoría en los espacios públicos, porque “durante mucho tiempo les dijeron que esos no eran lugares para nosotras.

“Este parlamento reúne a mujeres de todo México que han decidido hacer algo muy hermoso por su país, levantar la voz y participar, y particularmente significa no quedarse al margen, que la política no es algo lejano, pues decide cómo se distribuyen los recursos, qué derechos se protegen, qué problemas se atienden y cuáles se van a ignorar. Y cuando las mujeres no estamos en la mesa donde se toman las decisiones, por supuesto que alguien más las va a tomar por nosotras”.

El encuentro es un ejercicio democrático, organizado también por la Coordinación Nacional de Igualdad de Género de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de México, en colaboración con diversas organizaciones civiles, con el objetivo de fortalecer la participación política efectiva de las mujeres jóvenes y generar un espacio de representación, liderazgo y acción colectiva.

Durante dos días de actividades, las participantes simularán el funcionamiento de un órgano legislativo, donde debatirán y construirán iniciativas en torno a diversos ejes prioritarios de la agenda nacional, entre ellos, derechos humanos, justicia social, igualdad sustantiva, participación política, salud, educación, economía, medio ambiente, deporte y tecnología.

El programa contempla ponencias y mesas panel con especialistas y legisladoras, así como mesas de trabajo legislativo en las que las jóvenes elaborarán propuestas que discutirán y aprobarán para integrarlas a una Agenda Federal de Mujeres Jóvenes.

El encuentro busca consolidarse como un laboratorio nacional de política pública con perspectiva de género e interseccionalidad, que permita a las jóvenes incidir en la formulación de soluciones a problemáticas que enfrentan las mujeres en el país y fomentar nuevos liderazgos femeninos en la vida pública.