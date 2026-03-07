Sheinbaum pide mantener “la cabeza fría” ante señalamientos de Trump en cumbre regional

Sheinbaum pide mantener “la cabeza fría” ante señalamientos de Trump (José Méndez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este sábado mantener “la cabeza fría” ante los señalamientos de su homólogo estadounidense, Donald Trump de que “México es el epicentro de la violencia de los carteles” durante la cumbre ‘Escudo de las Américas’ celebrada en Miami con aliados ideológicos de la región.

“Lo vemos el lunes, el lunes. Cabeza fría”, respondió al ser cuestionada por medios durante una gira dedicada a la inauguración de un plantel educativo en Ixtapaluca, Estado de México.

Sin dar más detalles sobre los comentarios del líder republicano, quien reiteró este sábado su posición de que “los carteles están dirigiendo México”, Sheinbaum señaló con tranquilidad que el tema lo revisará el próximo lunes durante la Mañanera del Palacio Nacional.

Estas declaraciones ocurren después del anuncio de una coalición militar de Trump junto con presidentes de Latinoamérica de derecha para derrotar a los carteles, en la que México no participa, en medio de la tensión de un posible ataque estadounidense contra el narcotráfico en el territorio.

En la inauguración de la reunión ‘Escudo de las Américas’, el mandatario afirmó que la morenista es una “muy buena persona” con una “voz hermosa”, pero insistió en que los “carteles mexicanos están impulsando y orquestando el derrame de sangre y caos en el hemisferio”.

Asimismo, recordó que en sus llamadas con Sheinbaum ha insistido en que Estados Unidos debe bombardear o enviar tropas estadounidenses para combatir a los carteles mexicanos.

En la iniciativa ‘Escudo de las Américas’ de Trump, casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe prometieron cooperar con EU para combatir con fuerza militar a los “narcoterroristas”, pero el Gobierno mexicano, no invitado al encuentro, se negó a operaciones militares estadounidenses en su territorio. (Con información de EFE)