Unidad, reto venidero para Morena: Luisa María Alcalde ante Consejo Nacional y gobernadores

Los dirigentes nacionales de Morena, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán en el Consejo Nacional de Morena

Ante gobernadores, dirigentes y el Consejo Nacional, la presidente nacional de Morena advirtió que el reto venidero para este partido es la unidad y entender que por muy legítimas que sean sus aspiraciones, el proyecto está por encima.

“A todos nos toca cuidar a Morena”, demandó la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde al dar el banderazo de salida para que los aspirantes a algún puesto de elección popular asuman las reglas del juego que se aprobarán en este Consejo Nacional.

Durante el Consejo Nacional de Morena se prevé definir de facto, las 17 candidaturas a las gubernaturas de 2027 a más tardar el 22 de junio mediante la figura de coordinadores estatales, como lo ha hecho al menos en los últimos procesos electorales del 2021 y 2024.

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, pidió dejar de lado el oportunismo y las aspiraciones políticas personales rumbo a los comicios del 2027 y advirtió que los proyectos políticos fracasan por las debilidades internas y tentaciones que surgen del cálculo mezquino.

En ese sentido llamó a cuidar la coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, porque son más que la suma de votos y advirtió que ya no hay campañas de color de rosa.

“Es evidente. Ya no hay campañas color de rosa. Más bien sucede lo contrario, están llenas de veneno. En estas condiciones, la unidad no es un lujo organizativo, es una condición estratégica para enfrentar exitosamente el horizonte electoral exigente que ya delinea el 2027”, indicó.

Durazo Montaño planteó normar este proceso de tal manera que resulte sin disputas inmanejables y confrontación interna.

Por ello recomendó a quienes buscan las candidaturas, no hacer nunca leña del árbol que les ha dado o les dará sombra política en sus aspiraciones.

“Nadie ganará nada denigrando a los compañeros de aspiraciones y mucho menos al movimiento y a sus gobiernos.

Les recuerdo que el movimiento nos necesita a todos y que en política la distancia más corta entre dos cargos no es necesariamente una línea recta. Si le somos leales, el movimiento nos garantizará con generosidad, vida política, mucho más allá del 2027”, estableció

Aseveró que los proyectos de transformación no fracasan solo por embates externos, sino también por debilidades internas, por las tentaciones que surgen del cálculo mezquino de algunos de sus integrantes.

“Que quede claro, aquí no se juegue el destino de una aspiración política, personal. Se equivoca profundamente quien así lo crea. Aquí se juega la fortaleza de Morena en los próximos años”, estableció

Las reglas que definamos en esta sesión—agregó--representarán en sí mismas todo un mensaje ético y político que deseamos enviar a la sociedad.

Durazo consideró que las reglas que se aprueben este sábado deben ayudar a fortalecer la autonomía interna y garantizar procesos justos, equitativos y transparentes para que nadie, aún en la derrota, guarde en su fuero interno, una sensación de injusticia.