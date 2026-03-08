Acusa Amnistía Internacional falta de voluntad de México para erradicar violencia contra mujeres

Miles de mujeres tomaron las calles en varias ciudades del país para exigir justicia por feminicidios y seguridad para ellas. (Diana Chávez Zea)

Amnistía internacional acusó falta de voluntad del Estado Mexicano para instaurar políticas públicas adecuadas que salvaguarden la vida y derechos humanos de las mujeres en un país donde este sector de la población sufren todo tipo de violencia física, vicaria y hasta feminicidios que se mantienen como la gran deuda de nuestra nación.

“Las mujeres mantenemos nuestra exigencia porque se ponga fin a los feminicidios, a la violencia sexual y física, a las que se suma la digital; así como la trata de personas”, acusó la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana, Edith Olivares Ferreto.

Recalcó que la “la lista es larga y el Estado mexicano, sexenio tras sexenio, sigue sin estar a la altura de la responsabilidad que tiene ante las mujeres” que son más de la mitad de los habitantes de este país.

“Desde Amnistía Internacional vemos que la falta de voluntad política del Estado es un obstáculo para cumplir con dicho instrumento y para que las instituciones encargadas de las políticas públicas en materia de género funcionen”, criticó

A nombre de Amnistía Internacional sección México, Olivares Ferreto exigió la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la despenalización completa del aborto; el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres de la diversidad y de las personas con capacidad de gestar.

Asimismo de las madres que buscan a sus hijas desaparecidas; de las mujeres indígenas; de las madres con infancias; de las mujeres con discapacidad y de las mujeres migrantes.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) , en enero de 2026 se registraron 128 mujeres víctimas de homicidio doloso.

Otro dato alarmante es que del total de personas desaparecidas, 102,684 eran hombres (77,87%), 28,769 mujeres (21,88 %) y 406 no identificadas ( 0,31 %).

En enero de 2026 desaparecieron 631 personas, de las cuales 470 eran hombres (74,48%), 161 mujeres.

En enero más de la mitad del total de mujeres desaparecidas eran menores de 19 años (55,3) y en febrero esta cifra casi llega a la mitad del total (49,7%).

Por ello insistió en la exigencia al Estado mexicano de instaurar políticas públicas adecuadas y eficaces para lograr la igualdad de género y el respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

“Es necesario advertir también que, además de su legislación interna, el Estado mexicano adquirió compromisos internacionales en pro de los derechos de las mujeres, entre ellos la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, considerada el marco de políticas internacional más exhaustivo para concretar los derechos humanos de las mujeres”, estableció