Claudia Sheinbaum en el Día Internacional de la Mujer: el mensaje con el que reconoció a las “tejedoras de la patria” en México

El Día Internacional de la Mujer no surgió como una celebración festiva ni como una efeméride cualquiera. De acuerdo con el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta fecha tiene raíces profundas en la lucha de las mujeres trabajadoras que, hace más de un siglo, alzaron la voz para exigir derechos, justicia y respeto.

En su discurso, la mandataria recordó que el 8M es una jornada para mirar hacia atrás y reconocer el camino recorrido, pero también para analizar el presente y plantear compromisos hacia el futuro.

En palabras de la presidenta, apostar por los derechos de las mujeres significa apostar por un país más justo, más libre y más igualitario. No se trata solo de una agenda femenina, sino de una transformación que impacta a toda la sociedad.

Además, anunció que marzo de 2026 estará dedicado al reconocimiento de las mujeres mexicanas, desde quienes abrieron camino en el pasado hasta las niñas que hoy crecen sabiendo que pueden decidir su propio destino.

“Las mujeres tejemos la patria”: el eje del discurso presidencial

Uno de los conceptos más potentes del mensaje fue la idea de que las mujeres son “tejedoras de la patria”.

Con esa metáfora, Sheinbaum describió el papel que millones de mexicanas desempeñan todos los días: en el hogar, en el trabajo, en la educación, en la ciencia, en el campo y en las ciudades.

Para la presidenta, construir país también ocurre en los espacios cotidianos:

Cuando se educa a las nuevas generaciones.

Cuando se sostiene a una familia.

Cuando se trabaja con honestidad.

Cuando se defienden las comunidades.

En esa red invisible de esfuerzos, explicó, se encuentra una parte esencial de la historia y la identidad de México.

Las mujeres en la historia de México: de la Independencia a la actualidad

Durante décadas, la historia nacional se narró como si hubiera sido escrita únicamente por hombres. Sin embargo, el discurso presidencial recordó que en cada etapa del país las mujeres han estado presentes.

Heroínas de la Independencia

Entre las figuras históricas destacadas se mencionaron mujeres que jugaron papeles decisivos en la lucha independentista:

Leona Vicario , quien apoyó activamente la causa insurgente y arriesgó su patrimonio.

, quien apoyó activamente la causa insurgente y arriesgó su patrimonio. Josefa Ortiz de Domínguez , pieza clave para encender el movimiento que cambió el rumbo del país.

, pieza clave para encender el movimiento que cambió el rumbo del país. Gertrudis Bocanegra , quien defendió la libertad incluso frente al riesgo de perder la vida.

, quien defendió la libertad incluso frente al riesgo de perder la vida. Manuela Molina, que formó un batallón para luchar junto a los insurgentes.

Estas mujeres demostraron que el deseo de libertad también fue impulsado por el coraje de muchas mexicanas.

Mujeres en la Reforma y la Revolución

El repaso histórico continuó con figuras relevantes de otros momentos clave del país.

Durante la Reforma, destacó el papel de Margarita Maza, quien además de ser esposa de Benito Juárez participó en la organización social y la defensa del proyecto republicano.

Más adelante, en la Revolución Mexicana, también hubo protagonistas femeninas que marcaron época, como:

Carmen y Natalia Serdán

Dolores Jiménez y Muro

Hermila Galindo

Adela Velarde, cuyo nombre dio origen al término “Adelitas”.

El mensaje fue claro: la historia de México también fue construida por mujeres.

Reconocimiento a las mujeres de las Fuerzas Armadas

Uno de los momentos centrales del discurso estuvo dedicado a las mujeres que forman parte del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional.

La presidenta destacó que durante muchos años la presencia femenina en las Fuerzas Armadas de México parecía impensable. Sin embargo, con el paso del tiempo las mujeres comenzaron a ocupar espacios en áreas clave como:

medicina militar

ingeniería

aviación

operaciones

mando y estrategia

Hoy participan prácticamente en todas las áreas de las instituciones militares, demostrando que la disciplina, el valor y el compromiso no tienen género.

El sacrificio detrás del uniforme

En su mensaje, Sheinbaum también habló del lado humano detrás del uniforme militar.

Recordó que cada mujer que sirve al país tiene una historia personal: es hija, madre, hermana o pareja. Muchas de ellas deben separarse de sus familias para cumplir con misiones o participar en operativos que protegen a la población.

Ese sacrificio, señaló, refleja una profunda vocación de servicio y un amor genuino por México.

Por esa razón, aseguró que el país reconoce el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de las mujeres militares, quienes se han convertido en ejemplo para millones de niñas.

Un mensaje para las niñas mexicanas

Otro de los puntos más importantes del discurso fue el mensaje dirigido a las nuevas generaciones.

Durante años, explicó la presidenta, a muchas niñas se les dijo lo que no podían ser. Hoy, la narrativa está cambiando.

Las niñas mexicanas pueden aspirar a cualquier camino: científicas, ingenieras, maestras, líderes, presidentas o integrantes de las Fuerzas Armadas.

Cada mujer que rompe una barrera abre una puerta para las que vienen detrás.

La igualdad como derecho, no como concesión

La mandataria también subrayó que el reconocimiento a las mujeres no debe quedarse en gestos simbólicos.

El compromiso del Estado, dijo, es avanzar hacia instituciones más justas, incluyentes y libres de discriminación y violencia.

Entre los objetivos planteados destacan:

erradicar el acoso y la discriminación

garantizar espacios laborales igualitarios

fortalecer el respeto y la dignidad de las mujeres

El mensaje central fue contundente: la igualdad no es un favor, es un derecho.

Un México que se construye con mujeres

Para cerrar su discurso, Sheinbaum afirmó que México es un país que se construye todos los días con el esfuerzo de sus mujeres.

Mujeres que educan, trabajan, cuidan, lideran y defienden a sus comunidades.

Desde el hogar hasta las instituciones públicas, pasando por el campo, la ciencia y las Fuerzas Armadas, su participación es esencial para el desarrollo del país.

La presidenta concluyó con un mensaje de unidad y reconocimiento: cuando las mujeres avanzan, avanza todo México.