La UNAM lleva el futbol a la lectura: entrega 240 mil libros gratuitos a estudiantes

Presentación del Libro del Verano 2026 (Tamara Ramírez Villegas)

En un contexto donde suele afirmarse que a los jóvenes ya no les gusta leer, la realidad apunta a otros factores como la falta de tiempo y de recursos económicos, que limitan el acceso a esta forma de entretenimiento. Frente a ello, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantiene una de sus iniciativas más constantes para fomentar la lectura: El Libro del Verano, programa que cada año distribuye miles de ejemplares gratuitos entre estudiantes de nivel medio superior.

Este 2026, la apuesta editorial dialoga con uno de los temas más presentes en la conversación pública rumbo al Mundial del cual el país será sede por tercera vez: el futbol. El título elegido, Tiro libre. Relatos cancheros sobre futbol, propone mirar este deporte más allá de la cancha, como un fenómeno cultural, social e incluso íntimo.

Presentación del Libro del Verano 2026 Leonardo Lomelí Vanegas (Tamara Ramírez Villegas)

El evento se llevó a cabo en la Escuela Nacional Preparatoria 5 “José Vasconcelos”, uno de los planteles más importantes del bachillerato universitario. El acto fue encabezado por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien subrayó que la lectura debe ser un derecho accesible y no un privilegio. “La lectura debe estar al alcance de todos” afirmó.

Previo al inicio de la ceremonia, los alumnos recibieron sus ejemplares, que comenzaron a hojear entre comentarios y curiosidad. Como parte del protocolo, también se realizó una entrega simbólica a un estudiante por cada plantel, en representación de los miles de jóvenes que reciben estos libros.

Presentación del Libro del Verano 2026 Hugo Sánchez Márquez (Tamara Ramírez Villegas)

Como invitado especial asistió Hugo Sánchez, uno de los futbolistas más emblemáticos de México y figura histórica del equipo de futbol de la máxima casa de estudios: los Pumas de la UNAM. Su presencia despertó entusiasmo entre los estudiantes, quienes lo recibieron con aplausos y al grito de “goya”.

Durante su participación, destacó la relación entre el deporte, la disciplina y la formación personal, y habló de apoyarnos como mexicanos rumbo a la justa deportiva que se aproxima, ya que pese a circunstancias que parecen desfavorables, los mexicanos siempre sabemos salir adelante.

En las intervenciones posteriores se destacaron temas como los retos de las mujeres para encontrar cabida en espacios futbolísticos y la necesidad de eliminar la brecha de género en ellos, así como el tema de poder utilizar este deporte como una vía de desarrollo para jóvenes de distintos contextos sociales.

Al finalizar la ceremonia, los estudiantes pudieron convivir con autores e invitados, intercambiar algunas palabras, pedir autógrafos y tomarse fotografías, en un ambiente que combinó literatura, deporte y comunidad.

Presentación del Libro del Verano 2026 Los alumnos convivieron con autores y otros personajes reconocidos que acudieron al evento (Tamara Ramírez Villegas)

Presentación del Libro del Verano 2026 Los alumnos convivieron con autores y otros personajes reconocidos que acudieron al evento (Tamara Ramírez Villegas)

En total, el programa contempla la distribución de 240 mil libros, cifra que supera con creces el acervo que se repartió en años anteriores (110 mil en 2025), esto se debe en parte a que la campaña se extendió a otras universidades. Este programa solía entregar los ejemplares físicos exclusivamente en sus planteles de nivel medio superior (preparatorias y CCHs), sin embargo este año se han unido la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Universidad de Guadalajara (UdeG), ampliando el alcance de esta política cultural a nivel nacional.

Además de su distribución impresa, Tiro libre. Relatos cancheros sobre futbol también está disponible de forma gratuita en formato digital y como audiolibro, lo que permite a los estudiantes acceder a sus contenidos desde distintos dispositivos y adaptar la lectura a sus propios tiempos y hábitos. Estos materiales digitale pueden consultarse en: https://www.publicaciones.unam.mx/servicios/es/el-libro-del-verano

Sobre el libro del verano 2026: Tiro libre. Relatos cancheros sobre futbol

Tiro libre. Relatos cancheros sobre futbol reúne una pluralidad de voces que abordan el futbol desde distintas perspectivas. Para el cronista Martín Caparrós, se trata de una de las expresiones más representativas de la modernidad, mientras que autoras como Paulina Chavira, Marion Reimers y Brenda Ríos ofrecen una mirada crítica sobre problemáticas actuales como la violencia en los estadios, las desigualdades de género y los retos que enfrentan las ligas femeniles.

El volumen también explora la dimensión más íntima del deporte. Juan Villoro vincula la afición con la memoria familiar, Eréndira Derbez reflexiona sobre el cuerpo y la identidad, y Jesús Ramírez-Bermúdez analiza la presencia del futbol en el lenguaje cotidiano, incluso a través de términos como “cruzazulear”, ya integrados en la cultura popular.

Hacia el cierre, el libro recurre al humor y la imaginación: Juan Carlos Quezadas plantea un mundo sin futbol, Rosa Beltrán observa su influencia incluso entre quienes no son aficionados, y Francisco Hinojosa, junto con Antonio Ortuño, recupera su dimensión lúdica y emocional.

Con ilustraciones de María Conejo, la obra propone entender el futbol como una “cancha expandida”: un espacio que trasciende lo deportivo para convertirse en un punto de encuentro entre memoria, identidad y vida cotidiana.