IMSS lanza advertencia: este número puede cambiar el monto de tu pensión si eres Ley 73 o Ley 97

Calendario Pensión IMSS 2026: ¿Se adelanta por megapuente en mayo? Conoce si el pago de tu pensión del IMSS de mayo se retrasará o adelantará (Pexels)

Aún existen muchas dudas entre todos los afiliados y beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) respecto a las pensiones y pagos que les corresponden. Una de esas incógnitas se basa en un dato clave que millones de trabajadores en México suelen pasar por alto y que, sin embargo, puede definir cuánto dinero recibirán al momento de pensionarse. No se trata de un trámite nuevo ni de una reforma reciente, sino de un elemento que ha estado presente todo el tiempo, pero que pocos entienden realmente.

Es por ello, que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha puesto el foco en este punto, alertando sobre la importancia de revisar correctamente la información registrada en tu historial laboral, ya que un simple número puede marcar una diferencia significativa en el monto final de la pensión.

¿Cuál es el número que cambia tu pensión?

El factor clave es el salario base de cotización promedio, un dato que determina cuánto dinero recibirás al jubilarte, especialmente si estás bajo el régimen de la Ley 73.

Este salario no se calcula de manera aleatoria, ya que se basa en el promedio de los últimos años cotizados (generalmente las últimas 250 semanas en la Ley 73), por lo que cualquier variación, errores, omisiones o cambios bruscos, puede afectar directamente tu pensión.

En otras palabras, no basta con haber trabajado muchos años; lo que realmente pesa es cómo y cuánto cotizaste en la recta final de tu vida laboral.

Diferencias clave entre Ley 73 y Ley 97

El impacto de este número varía dependiendo del régimen en el que te encuentres:

Ley 73

La pensión se calcula con base en semanas cotizadas, edad, promedio salarial. Por lo que aquí, el salario base de cotización es determinante.

Ley 97

Aplica para quienes comenzaron a cotizar después de 1997.

La pensión depende del dinero acumulado en tu Afore y aunque el salario sigue siendo importante, influye más en las aportaciones que en un cálculo directo.

¿Qué son las semanas cotizadas en el IMSS?

Las semanas cotizadas son el tiempo total que has trabajado formalmente y has aportado al IMSS. Cada semana laboral registrada equivale a una semana cotizada.

Es decir:

52 semanas = 1 año trabajado formalmente

Tu pensión depende directamente de cuántas acumules

¿Por qué las semanas cotizadas son CLAVE?

No es solo un requisito que define si te puedes pensionar y cuánto recibirás. En este sentido, según datos oficiales:

En el régimen de la Ley 73, necesitas mínimo 500 semanas para tener derecho a pensión.

En la Ley 97, el requisito es mayor y va subiendo cada año (por ejemplo, en 2026 ronda las 875 semanas).

Pero aquí está lo importante que muchos no entienden: y es que entre más semanas cotizadas tengas, mejor será la pensión.

Cómo influyen las semanas en tu pensión

En la Ley 73 (la más buscada)

Tu pensión se calcula principalmente con 3 factores:

Semanas cotizadas

Salario promedio de los últimos 5 años

Edad de retiro

Mínimo: 500 semanas

Recomendado: 1,250 semanas o más para una pensión alta.

Cada semana extra aumenta tu pensión mediante una “cuantía adicional”.

En la Ley 97

Aquí cambia la lógica, porque ya no depende tanto de semanas, sino del dinero en tu AFORE

Pero sí necesitas un mínimo de semanas para poder pensionarte. Si no cumples las semanas no hay pensión (solo retiro de ahorro).