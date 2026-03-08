IMSS y Sindicato conmemoran el Día Internacional de la Mujer con acciones para fortalecer igualdad sustantiva

IMSS conmemora el 8 de marzo IMSS y su Sindicato de trabajadores conmemoran el Día Internacional de la Mujer con acciones para fortalecer igualdad sustantiva entre hombres y mujeres

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reafirmó su compromiso con la igualdad sustantiva y el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, a través de acciones institucionales a fin de ampliar el acceso a la salud, mejorar las condiciones laborales y promover su participación en espacios de decisión.

Al participar en el Foro “IMSS pilar de derechos para TODAS las mujeres y niñas”, Norma Gabriela López Castañeda, directora jurídica del Instituto, enalteció la participación del IMSS en el cumplimiento de compromisos nacionales orientados a fortalecer los derechos de las mujeres.

López Castañeda subrayó la creciente participación femenina en puestos de liderazgo dentro del IMSS, logrando que 4 de las 9 direcciones normativas son encabezadas por mujeres, 718 mujeres más ocupan cargos de mando y 15 más, están al frente de Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.

En atención a las derechohabientes, recordó que con la creación de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), se busca transformar el modelo de guarderías y convertirlos en espacios integrales de educación temprana y cuidado, orientados a garantizar el derecho al cuidado.

También enfatizó el objetivo de ampliar el acceso de las mujeres a la seguridad social, con lo que, al cierre de enero pasado, cerca de 34 millones de mujeres tienen derechohabiencia, cifra histórica que refleja la expansión de esquemas de aseguramiento más incluyentes.

Aunado a lo anterior, está la incorporación obligatoria de las personas trabajadoras del hogar al sistema de seguridad social, 65% de las cuales son mujeres.

En materia de igualdad sustantiva, se impulsa la Guía de Lenguaje Incluyente y la creación del Observatorio de Igualdad Sustantiva; instancia que permitirá recopilar información, monitorear avances, identificar brechas de género y promover estrategias que favorezcan condiciones laborales equitativas.

A través de un videomensaje, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, reconoció el papel fundamental que han desempeñado las mujeres en la construcción y fortalecimiento del IMSS; una de las instituciones pilares de los derechos sociales en México.

Indicó que el IMSS representa una de las grandes instituciones del país, cuya fortaleza se sustenta en el trabajo cotidiano de su personal administrativo, de enfermería, médico y especialistas, mujeres y hombres que a diario contribuyen a brindar atención y bienestar a millones de personas derechohabientes.

Entornos laborales libres de discriminación

A su vez, Alejandra D’Hyver, coordinadora de Proyectos de Emprendimiento Económico de ONU Mujeres, reconoció las iniciativas impulsadas por el IMSS, que contribuyen a generar entornos laborales libres de discriminación y a fortalecer la igualdad de género dentro de las instituciones.

El lema global de este año, “Derechos, justicia y acción para todas las mujeres y las niñas”, representa, dijo, un llamado a transformar las normas jurídicas en resultados concretos que garanticen la protección y el bienestar de las mujeres.

Al respecto, llamó a las instituciones, a garantizar el ejercicio efectivo de derechos conferidos a través de acciones concretas que aseguren justicia, igualdad y bienestar para todas las mujeres y niñas en México.

Igualdad laboral en el IMSS es una realidad

En su oportunidad, Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), enfatizó que en el IMSS, la igualdad laboral entre mujeres y hombres es una realidad, al garantizar las mismas condiciones salariales y prestaciones, sin que factores como la maternidad representen un obstáculo para el desarrollo profesional.

Las mujeres, dijo, representan alrededor del 60% de la plantilla laboral, reflejo de su papel central en la operación y fortalecimiento del sistema de salud, participación que también se ha trasladado al ámbito sindical, ya que, en la actualidad el Comité Ejecutivo Nacional está integrado por 50 mujeres y 34 hombres entre sus integrantes.

La diversidad y el trabajo conjunto entre mujeres y hombres permiten obtener mejores resultados en favor del IMSS y sus trabajadores, de ahí que reiteró el compromiso de la dirigencia nacional para impulsar buenas prácticas de respeto, igualdad y participación de las mujeres.