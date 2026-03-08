Mario Delgado: Con nuevos bachilleratos, avanza en crear 200 mil espacios educativos

SEP: nuevos espacios educativos El titular de Educación, Mario Delgado destacó que se inauguraron dos nuevos bachilleratos en el Estado de México, que se suman a tres más que se han entregado, con lo que se sigue avanzando en la meta de crear 200 mil nuevos espacios educativos en Media Superior, con planteles que se ubican cerca de los hogares de los estudiantes, con el objetivo de reducir el abandono escolar

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo enfatizó que con la apertura de dos nuevos bachilleratos en Ixtapaluca y Chimalhuacán, que se suman a tres más en: Nuevo León, Guanajuato y Jalisco, se avanza en la estrategia para ampliar la cobertura de Educación Media Superior.

El funcionario federal enfatizó que al acercar estos nuevos planteles educativos a las comunidades se reduce el abandono escolar, tal como lo instruyó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, enfatizó que estos nuevos bachilleratos forma parte del nuevo modelo de Bachillerato Nacional cuyo objetivo es alcanzar 80 mil nuevos lugares este año y superar un total de 200 mil espacios entre 2025 y 2026.

Al participar en la inauguración de dos planteles del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) en Ixtapaluca Y Chimalhuacán, Estado de México, Delgado Carrillo indicó que con los dos nuevos planteles más la construcción en 2026 de 19 bachilleratos “Margarita Maza” y 3 bachilleratos tecnológicos, entre otras acciones, “se crearán 10 mil nuevos lugares en Educación Media Superior en la entidad mexiquense”.

Es importante mencionar que en la actualidad, suman un millón 600 mil becarios en el Estado de México, a los que se sumarán este año, otro millón de beneficiarios, para superar los 2.5 millones de estudiantes becarios.

Acompañado de la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez y la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, el secretario Mario Delgado refirió que la comunidad pidió que en ese plantel se contara con la carrera técnica de enfermería en general, por lo que a partir de este 9 de marzo que se abren las clases en esta escuela, las y los alumnos podrán estudiarla.

En la presente administración se construirán 200 mil nuevos espacios en Educación Media Superior para que ningún joven se quede sin estudiar, por ello este año se construyen 20 nuevos bachilleratos, 52 ampliaciones, incluso reconversiones de secundarias para que puedan operar como bachilleratos.

En la ceremonia de apertura del plantel en Ixtapaluca, Delgado Carrillo promovió la lectura colectiva del texto “La emancipación de la mujer” de Rita Cetina, en el marco de la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones que se realizó en todo el país para fortalecer la convivencia comunitaria en las escuelas del país y promover entornos seguros para niñas, niños y jóvenes.

Con una inversión de 50 millones de pesos para su construcción y de 17 millones para su equipamiento, el nuevo plantel de Ixtapaluca contará con 2 edificios, 12 aulas, 4 laboratorios, área administrativa, plaza cívica, cancha multifuncional, andadores y casi dos mil metros de áreas verdes, con un total de 540 alumnos beneficiados por turno.

En el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.294 en Chimalhuacán, destacó que en el Sistema Educativo Nacional 6 de cada 10 docentes en escuelas públicas son maestras.

Este plantel tuvo la misma inversión para su construcción y equipamiento que el de Ixtapaluca, con lo que contará con tres edificios, 12 aulas, 3 talleres y un laboratorio, cancha multifuncional, plaza cívica y andadores, en beneficio de 540 alumnos por turno.

Señaló que en todo el sistema educativo, la mayoría de la matrícula son mujeres. En la Universidad Nacional Rosario Castellanos, casi el 70% de la matrícula son mujeres, y de los 22 millones de becas, la mayoría se entregan a mujeres, quienes son las que más se titular.

Lo anterior, afirmó, forma parte de la transformación que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde la igualdad se construye todos los días. “Las mujeres estudian, las mujeres se organizan y las mujeres están transformando este país”, aseguró Delgado Carrillo.