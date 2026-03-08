Presidenta Sheinbaum reconoce valor de las mujeres de las Fuerzas Armadas

Sheinbaum, Día Internacional de la Mujer En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el valor de las mujeres iintegrantes de las fuerzas armadas, a quienes reconoció por su valentía y disposición “a dar la vida por su patria y por su pueblo”

En el marco de la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, en Campo Marte, la jefa del Ejecutivo Federal, sostuvo que las mujeres en las fuerzas armadas cumplen, con una de sus responsabilidades más altas: la defensa del país, quienes están dispuestas, subrayó, a dar la vida por su familia, por la patria y por su pueblo: las mujeres de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina Armada, de la Guardia Nacional.

Ustedes, dijo, representan la continuidad de esta historia de heroínas en el país, son parte de generaciones que han demostrado que el amor por la patria y el valor no tiene género y que el compromiso con México nace del corazón”.

“Ustedes mujeres de las fuerzas armadas significan orgullo de portar un uniforme que simboliza el servicio a la nación, orgullo de representar a millones de mujeres mexicanas que ven en ustedes un ejemplo de fortaleza”, aseveró.

Ante cientos de mujeres uniformadas, la Presidenta de México se dirigió a ellas, no sólo como jefa del Ejecutivo Federal y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, sino

como mujer, como abuela, como madre, “como una mujer que sabe que cada logro que alcancemos se construye sobre el esfuerzo de muchas otras que vinieron desde antes.

“Como una mujer -abundó-, que sabe que abrir espacios nunca ha sido sencillo pero que una vez abiertos se convierten en caminos para muchas más y ustedes han abierto camino”, al tiempo que recordó que hace algunas décadas la presencia de mujeres en las fuerzas armadas era impensable, empero, con determinación las mujeres mexicanas fueron demostrando que podían asumir responsabilidades cada vez mayores y hoy participan prácticamente en todas las áreas de las instituciones militares con profesionalismo, preparación y profunda vocación de servicio”.

Su presencia en la vida militar, sostuvo, ha demostrado que la igualdad no significa reemplazar a nadie sino sumar capacidades, talentos y perspectivas, para construir un país más fuerte, cuando una mujer avanza avanzamos todas, cuando una mujer abre una barrera se abre una puerta”.

“Detrás de cada uniforme -añadió-, hay una historia: hay una hija, una madre, una hermana, una compañera, una pareja. Todas ustedes han tenido que equilibrar la exigencia del servicio con el amor a sus familias, han tenido que despedirse de sus hijos, de sus madres, de sus parejas, para cumplir con una misión o estar lejos de casa, para proteger a otras familias mexicanas”.

Hoy, añadió, muchas niñas mexicanas ven a mujeres piloteando, dirigiendo unidades, participando en operaciones de protección civil, apoyando a la población en desastres naturales y tomando decisiones estratégicas, entendiendo algo simbólico, “ellas también pueden hacerlo... Pueden ser científicas, ingenieras, maestras, presidentas, y también pueden servir en las fuerzas armadas de México”.

La presidenta Sheinbaum Pardo subrayó que el reconocimiento, en este 8 de marzo, no es solo simbólico, sino también es un compromiso con ustedes para seguir construyendo instituciones más justas, más incluyentes y libres de discriminación y violencia, un compromiso para erradicar cualquier forma de discriminación, acoso o agresión, para que ninguna mujer tenga que demostrar dos veces su capacidad para ocupar un lugar que merece, donde el respeto y la no discriminación se hagan costumbre.

La mandataria admitió que aún hay retos por delante, ya que la igualdad plena se construye todos los días con leyes, con instituciones, con políticas, pero también con ejemplos Y ustedes cómo son ejemplo, ejemplo para las niñas, para sus familias ejemplo para la nación, gracias por su valor como por su disciplina por su entrega, gracias por su amor por el pueblo y por México.

El pueblo de México las ve, las reconoce y las respeta, sepan, les dijo, que cada paso que dan abre camino para muchas mujeres mexicanas, “y si alguna vez dudan de la grandeza de lo que hacen recuerden: detrás de cada paso suyo late el corazón agradecido de todo un pueblo y de toda una nación, sigamos avanzando juntas, sigamos construyendo México donde ninguna mujer tenga límites”.

Cuando reconocemos el valor de las mujeres en nuestra historia, nuestro presente y futuro, externó, estamos construyendo un país más justo, que sin duda será un país más fuerte, que junto con sus mujeres teje: libertad, democracia, justicia, que teje con sus mujeres independencia y soberanía.

Más de 42 mil mujeres en activo en todo el país

En su oportunidad, el general Ricardo Trevilla Trejo, reconoció el valor de las mujeres en las Fuerzas Armadas, las cuales suman más de 42 mil 600 mujeres militares en servicio - en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, de las cuales más de siete mil se han incorporado durante la actual administración-, quienes participan con valor dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas, y aprovechó la oportunidad para rendir homenaje a aquellas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

El general Trevilla Trejo convocó a reflexionar sobre los avances en materia de igualdad de género, al tiempo que resaltó la importancia histórica de las mujeres en la construcción del país, “debemos reflexionar respecto de los avances en materia de igualdad de género y enaltecer los actos de valor de destacadas mujeres que han desempeñado roles extraordinarios en la historia de nuestro país, recordando que cada logro ha sido posible gracias a su coraje y visión”, expresó.

Mujeres en el país, siguen demostrando capacidad, la Presidenta es ejemplo de ello

El comandante de las fuerzas castrenses aseveró que las mujeres en el país, siguen demostrando su capacidad para superar cualquier reto, y destacó que la propia Presidenta Sheinbaum Pardo “representa un referente para las nuevas generaciones al convertirse en la primera mujer en encabezar el Estado mexicano y fungir como comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas”.

“Usted, señora Presidenta, es un ejemplo vivo de ello; rompió paradigmas al convertirse en la primera mujer jefa de Estado y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Usted ha marcado un hito histórico que inspira a generaciones presentes y futuras a creer que todo es posible con determinación y pasión”, señaló.

En este contexto, el general Ricardo Trevilla Trejo enfatizó la importancia de la labor, de millones de mujeres mexicanas, quienes día a día sostienen la vida social y familiar de nuestro país, desde distintos ámbitos, aquellas quienes trabajan incansablemente en sus hogares, en el campo, en las ciudades; madres, hijas, hermanas y abuelas, cuyo esfuerzo ya no silencioso sostiene la esencia y fortaleza de cada familia mexicana”, mencionó.